В Бишкеке 29 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +10 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-14.00 — 12-й микрорайон, дома 8, 9, 25, 26, 27, 30, улица Ахунбаева, дома 72, 70, 74, 76, 110, 106, 106А, 108, 108А, 110, 110А, отрезки улиц Огонбаева, Западной, отрезки улиц Буденного, Салиевой;

13.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Кулатова, 10-й микрорайон, дома 36, 37, 38, отрезки улиц Салиевой, Курманджан Датки.

Памятные даты

День работника Оборонной спортивно-технической организации Кыргызской Республики

В последнее воскресенье ноября в Кыргызстане отмечают профессиональный праздник — День работника Оборонной спортивно-технической организации.

Он установлен постановлением правительства от 24 ноября 1995 года.

Оборонная спортивно-техническая организация (ОСТО) — юридическое лицо, некоммерческая организация, добровольное массовое самоуправляемое общественно-государственное объединение граждан Кыргызской Республики, которые объединились на добровольной основе общности интересов для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей.

Предшественником ОСТО является знаменитое ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), существовавшее в СССР до его распада.

Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Намибией

29 ноября 2000 года Кыргызская Республика и Республика Намибия установили дипломатические отношения.

Эта дата стала официальным началом дипломатических отношений между двумя государствами и одним из этапов расширения международных связей независимого Кыргызстана.

Появилось знаменитое кыргызстанское интернет-выражение «Зима не будет»

9 ноября 2011 года общественный деятель и бывший кандидат в президенты Арстанбек Абдылдаев (известный также как Арстан Алай) выступил на пресс-конференции. Среди его необычных заявлений прозвучало ставшее впоследствии легендарным: «Зима не будет!». Он также говорил о том, что Кыргызстан является энергетическим центром Земли и что мир стоит на пороге новой эпохи.

Видеозапись пресс-конференции быстро разошлась по интернету, а фраза превратилась в один из самых узнаваемых мемов, связанных с Кыргызстаном. Ее подхватили пользователи социальных сетей, юмористические программы и интернет-сообщества за пределами страны. Спустя годы выражение «Зима не будет» по-прежнему вспоминают с улыбкой, особенно с наступлением холодов и во время необычно теплой погоды. Так неожиданное высказывание стало частью кыргызстанской интернет-культуры

Люди, которые меняли мир

Родился художник-монументалист Сабитжан Бакашев

Сабитжан Бакашев родился 29 ноября 1941 года. Кыргызский художник-монументалист, живописец и мастер керамики.

Один из первых профессионально подготовленных национальных художников-монументалистов Кыргызстана.

Принимал участие в создании знаковых произведений монументального искусства: памятника «Дружба народов» во Фрунзе, мемориальных комплексов, художественного оформления Кыргызского государственного цирка и аэропорта «Манас».

Его творчество стало важной частью художественного наследия Кыргызстана. Несмотря на короткую жизнь, Бакашев оставил заметный след в истории национального изобразительного искусства.

Умер 8 декабря 1988 года.

Умер государственный деятель Насирдин Исанов

Родился 7 ноября 1943 года в селе Кок-Бель Ошской области. Государственный деятель Киргизии, первый премьер-министр независимой Киргизии, академик Инженерной академии СССР.

Пройдя путь от рабочего треста «Мосжилстрой» (1960-1961) до председателя Иссык-Кульского облисполкома (1988-1990), в декабре 1990-го становится вице-президентом Кыргызстана, позже назначается премьер-министром страны.

Насирдин Исанов погиб в автокатастрофе 29 ноября 1991 года.

В честь него названа одна из центральных улиц Бишкека. В 2003-м установлен памятник на бульваре Эркиндик.

Умер государственный деятель Умот Асымбеков

Родился 10 мая 1928 года в селе Курменты Тюпского района Иссык-Кульской области.

1964-1970 — первый секретарь Тонского районного комитета Коммунистической партии Киргизской ССР.

1970-1978 — заместитель министра сельского хозяйства Киргизской ССР.

1978-1992 — директор Всесоюзного центрального экспериментально-проектного научно-исследовательского института при Министерстве сельского хозяйства КиргССР.

Депутат двух созывов Верховного Совета Киргизской ССР.

Внес неоценимый вклад в развитие отечественного сельского хозяйства.

Умер 29 ноября 2016-го.

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