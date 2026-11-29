Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
В Бишкеке 29 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +10 градусов.
Отключение света, газа, воды
- 9.30-14.00 — 12-й микрорайон, дома 8, 9, 25, 26, 27, 30, улица Ахунбаева, дома 72, 70, 74, 76, 110, 106, 106А, 108, 108А, 110, 110А, отрезки улиц Огонбаева, Западной, отрезки улиц Буденного, Салиевой;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Кулатова, 10-й микрорайон, дома 36, 37, 38, отрезки улиц Салиевой, Курманджан Датки.
Памятные даты
День работника Оборонной спортивно-технической организации Кыргызской Республики
В последнее воскресенье ноября в Кыргызстане отмечают профессиональный праздник — День работника Оборонной спортивно-технической организации.
Он установлен постановлением правительства от 24 ноября 1995 года.
Оборонная спортивно-техническая организация (ОСТО) — юридическое лицо, некоммерческая организация, добровольное массовое самоуправляемое общественно-государственное объединение граждан Кыргызской Республики, которые объединились на добровольной основе общности интересов для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей.
Предшественником ОСТО является знаменитое ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), существовавшее в СССР до его распада.
Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Намибией
29 ноября 2000 года Кыргызская Республика и Республика Намибия установили дипломатические отношения.
Эта дата стала официальным началом дипломатических отношений между двумя государствами и одним из этапов расширения международных связей независимого Кыргызстана.
Появилось знаменитое кыргызстанское интернет-выражение «Зима не будет»
9 ноября 2011 года общественный деятель и бывший кандидат в президенты Арстанбек Абдылдаев (известный также как Арстан Алай) выступил на пресс-конференции. Среди его необычных заявлений прозвучало ставшее впоследствии легендарным: «Зима не будет!». Он также говорил о том, что Кыргызстан является энергетическим центром Земли и что мир стоит на пороге новой эпохи.
Видеозапись пресс-конференции быстро разошлась по интернету, а фраза превратилась в один из самых узнаваемых мемов, связанных с Кыргызстаном. Ее подхватили пользователи социальных сетей, юмористические программы и интернет-сообщества за пределами страны. Спустя годы выражение «Зима не будет» по-прежнему вспоминают с улыбкой, особенно с наступлением холодов и во время необычно теплой погоды. Так неожиданное высказывание стало частью кыргызстанской интернет-культуры
Люди, которые меняли мир
Родился художник-монументалист Сабитжан Бакашев
Сабитжан Бакашев родился 29 ноября 1941 года. Кыргызский художник-монументалист, живописец и мастер керамики.
Один из первых профессионально подготовленных национальных художников-монументалистов Кыргызстана.
Принимал участие в создании знаковых произведений монументального искусства: памятника «Дружба народов» во Фрунзе, мемориальных комплексов, художественного оформления Кыргызского государственного цирка и аэропорта «Манас».
Его творчество стало важной частью художественного наследия Кыргызстана. Несмотря на короткую жизнь, Бакашев оставил заметный след в истории национального изобразительного искусства.
Умер 8 декабря 1988 года.
Умер государственный деятель Насирдин Исанов
Родился 7 ноября 1943 года в селе Кок-Бель Ошской области. Государственный деятель Киргизии, первый премьер-министр независимой Киргизии, академик Инженерной академии СССР.
Пройдя путь от рабочего треста «Мосжилстрой» (1960-1961) до председателя Иссык-Кульского облисполкома (1988-1990), в декабре 1990-го становится вице-президентом Кыргызстана, позже назначается премьер-министром страны.
Насирдин Исанов погиб в автокатастрофе 29 ноября 1991 года.
В честь него названа одна из центральных улиц Бишкека. В 2003-м установлен памятник на бульваре Эркиндик.
Умер государственный деятель Умот Асымбеков
Родился 10 мая 1928 года в селе Курменты Тюпского района Иссык-Кульской области.
1964-1970 — первый секретарь Тонского районного комитета Коммунистической партии Киргизской ССР.
1970-1978 — заместитель министра сельского хозяйства Киргизской ССР.
1978-1992 — директор Всесоюзного центрального экспериментально-проектного научно-исследовательского института при Министерстве сельского хозяйства КиргССР.
Депутат двух созывов Верховного Совета Киргизской ССР.
Внес неоценимый вклад в развитие отечественного сельского хозяйства.
Умер 29 ноября 2016-го.
Куда сходить
Культура
- В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыты постоянные экспозиции, а также несколько персональных и тематических выставок;
- балет «Лебединое озеро» покажут в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает на сказку «Мечта» и фарс «Куклы»;
- в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова пройдут состязание акынов и концерт «Органные фрески»;
- Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева приглашает на шоу;
- Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева — на спектакль «Шайыр светофор» на двух языках.
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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