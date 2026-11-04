Минстрой запретил продажи и рекламу квартир на стадии котлована

В Кыргызстане застройщикам запретили продавать квартиры и нежилые помещения, заключать договоры долевого участия и размещать рекламу объектов до завершения «нулевого цикла» строительства. Соответствующий приказ подписал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев.

Под нулевым циклом подразумевается этап строительства, включающий устройство фундамента и полное завершение подземных строительных работ.

Согласно приказу, до окончания этого этапа застройщикам запрещается:

продавать жилые и нежилые помещения в строящихся объектах;

заключать договоры долевого участия, предварительные договоры и другие гражданско-правовые сделки, предусматривающие привлечение денег граждан и юридических лиц на строительство;

размещать рекламу строительных объектов.

Департаменту государственного архитектурно-строительного контроля поручено выявлять случаи нарушения этих требований, в том числе незаконной рекламы, начала продаж и привлечения денежных средств. При обнаружении нарушений ведомство будет принимать меры в пределах своих полномочий.

В Минстрое сообщили, что уже проводят разъяснительную работу со строительными компаниями. Руководителей организаций ознакомили с новыми требованиями и предупредили об ответственности за их несоблюдение.

В ведомстве пояснили, что приказ направлен на защиту денежных средств и прав покупателей жилья, а также снижение рисков при вложении средств в объекты, строительство которых еще не достигло полноценного этапа.