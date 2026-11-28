В Кыргызстане предлагают отменить исключение, позволяющее вступать в брак с 17 лет при наличии уважительных причин, и установить единый минимальный брачный возраст — 18 лет — без каких-либо исключений.

Инициатива связана с тревожными выводами масштабного исследования ранних браков, которое институт омбудсмена провел совместно с партнерами по всей стране.

Доклад «Детские браки и принудительное вступление в брак в Кыргызской Республике» подготовили институт омбудсмена Кыргызстана, уполномоченный представитель по правам ребенка, международная организация Equality Now и фонд «Оазис». Исследование продолжалось больше года и охватило все регионы страны. В его рамках провели мониторинг работы государственных органов, ответственных за профилактику ранних браков. Кроме того, опросили более 1,5 тысячи учениц 9–11-х классов, провели интервью с десятками женщин, которые вступили в ранний или принудительный брак, а также с адвокатами, работающими в этой сфере.

Исследователи отмечают, что в Кыргызстане сохраняются проблемы детских и принудительных браков, а также ранней беременности. При этом официальная статистика отражает лишь часть происходящего.

Чтобы получить более полную картину, авторы исследования собрали данные о ранних браках и родах, разрешениях на снижение брачного возраста, а также браках, заключенных по религиозным обрядам.

Согласно данным другого исследования, проведенного в 2023 году, более 9 процентов женщин в возрасте 20–24 лет в Кыргызстане сообщили, что вступили в официальный или неофициальный брак до достижения 18 лет.

Достоверных данных о масштабах принудительных браков пока нет. При этом речь идет не только о похищении невест. Встречаются случаи, когда родители или родственники договариваются о браке без согласия самой девушки.

По данным Министерства здравоохранения, в 2025 году до достижения 18 лет родили 320 девушек. Среди них пятеро были в возрасте 13–14 лет. Больше всего случаев ранних родов зарегистрировали в Джалал-Абадской области — 128, и Чуйской области — 95.

«Однако эти административные данные не позволяют определить реальные масштабы детских браков. Во-первых, не все случаи становятся известны, во-вторых, системы ведомственного учета разрознены», — уточнили в институте омбудсмена.

Комиссии одобряют почти все заявления на снижение брачного возраста

Одна из ключевых цифр исследования: с 2024 года по август 2026-го в местные комиссии по всей стране поступило 315 заявлений о снижении брачного возраста до 17 лет. В 94 процентах случаев комиссии дали положительные заключения.

Больше всего таких обращений поступило из Джалал-Абадской области. В последние три года там ежегодно регистрировали от 32 до 38 заявлений.

Согласно Семейному кодексу КР, минимальный брачный возраст для мужчин и женщин составляет 18 лет. Однако статья 14 допускает его снижение не более чем на один год при наличии уважительных причин, по заявлению желающих вступить в брак и на основании заключения комиссии уполномоченного органа по защите детей. Решение принимают органы местного самоуправления.

В институте омбудсмена отметили, что не во всех случаях комиссии должным образом оценивали основания для снижения брачного возраста.

«Часто в качестве причины указывали беременность девушки, однако подтверждающие медицинские документы не запрашивали. Среди обоснований встречались и обстоятельства, не связанные с защитой интересов самой несовершеннолетней: желание пожилой бабушки успеть увидеть свадьбу внучки, тяжелая болезнь близкого родственника или то, что будущий жених происходит из хорошей семьи. Также среди причин называли отъезд родителей на заработки, смерть отца или матери», — говорится в докладе.

В ходе мониторинга исследователи также выявили случаи, когда после выдачи разрешения на снижение брачного возраста государственные органы не отслеживали дальнейшую судьбу несовершеннолетних.

Эксперт отдела по контролю за соблюдением прав детей, женщин и семьи института омбудсмена Канзаман Тажибаев привел в пример Сузакский район. По его словам, в 2025 году по 26 заявлениям о снижении брачного возраста были выданы положительные заключения. Однако официально зарегистрировали брак только шесть пар. Остальные 20 продолжили жить вместе без регистрации брака.

«Ни один из государственных органов не отслеживал, продолжили ли девушки обучение, зарегистрировали ли они брак официально и в каких условиях живут», — рассказал Канзаман Тажибаев.

Нике не защищает женщин при разводе

В Кыргызстане религиозный обряд нике по-прежнему остается распространенной формой заключения брака. С начала 2023 года по 10 декабря 2025-го в стране зарегистрировали 36 тысяч 58 таких обрядов. Это данные только по трем областям, при этом информации о количестве нике в четырех областях, а также в городах Бишкеке и Оше Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений не представило.

Для сравнения, за тот же период органы загса оформили 133 тысячи 868 браков.

Сам по себе обряд нике не делает пару мужем и женой с точки зрения закона. Но в глазах семьи и общества они уже могут считаться супругами. И если отношения распадутся, женщина рискует остаться без правовой защиты, которая предусмотрена для официально зарегистрированных супругов.

«Если брак не зарегистрирован государством, женщина может столкнуться с трудностями при разделе совместно нажитого имущества, получении наследства или материального содержания. Ей также сложнее защищать свои права в случае насилия или принуждения», — пояснила руководитель отдела по контролю за соблюдением прав детей, женщин и семьи института омбудсмена Умут Абылгазиева.

Еще одна проблема в том, что во время религиозного обряда не всегда проверяют возраст и добровольное согласие девушки.

Поэтому нике без предварительной государственной регистрации может стать способом фактически оформить отношения с несовершеннолетней, не соблюдая требования семейного законодательства.

Авторы исследования считают, что религиозный обряд должен проводиться только после официальной регистрации брака. Это позволило бы убедиться, что оба человека достигли брачного возраста и добровольно согласились вступить в брак.

Наказание не всегда защищает пострадавших

Даже если закон предусматривает уголовную ответственность за похищение девушки с целью вступления в брак, принуждение к браку и проведение религиозного обряда с участием ребенка, это не означает, что виновные обязательно понесут наказание, а пострадавшие получат необходимую защиту.

По данным Верховного суда, в 2025 году и первом полугодии 2026-го по статьям 172–175 Уголовного кодекса КР, предусматривающим ответственность за похищение и принуждение к браку, а также проведение религиозного обряда бракосочетания с ребенком, возбудили 129 уголовных дел. Из них 114 направили в суд.

Больше всего дел связано с проведением религиозного обряда бракосочетания с ребенком.

При этом исследователи обращают внимание не только на количество уголовных дел, но и на то, какое наказание получают виновные. В 2024 году по статье о проведении религиозного обряда с участием ребенка осудили 129 человек. Из них 71 назначили пробационный надзор, еще 58 попали под амнистию.

За первые девять месяцев 2025 года по этой статье осудили 94 человека: 83 получили пробационный надзор, 11 — амнистию. Как отмечается в докладе, за указанные периоды ни один из осужденных по этой статье не отбывал наказание в виде лишения свободы.

По словам руководителя отдела по контролю за соблюдением прав детей, женщин и семьи института омбудсмена Умут Абылгазиевой, специалисты сталкиваются со случаями, когда девушек уговаривают забрать заявление или помириться с обвиняемым.

На решение пострадавших могут влиять давление родственников, материальная зависимость и отсутствие безопасного места, куда можно уйти. В таких условиях девушкам бывает сложно добиваться справедливости и защищать свои права.

Международный опыт

Региональная представительница международной организации Equality Now Елена Ратой рассказала, что международные организации неоднократно рекомендовали Кыргызстану пересмотреть законодательство о брачном возрасте и усилить защиту девушек от ранних и принудительных браков.

В частности, Комитет ООН по правам ребенка в 2014 и 2023 годах рекомендовал Кыргызстану отказаться от возможности вступления в брак с 17 лет. Комитет также призывал устранять причины ранних браков, в том числе гендерные стереотипы и социально-экономическую уязвимость семей.

Кроме того, Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в 2015 и 2021 годах рекомендовал проводить религиозный обряд бракосочетания только после государственной регистрации брака. Аналогичную рекомендацию Кыргызстан поддержал и в рамках Универсального периодического обзора ООН в 2025 году.

Представитель Equality Now привела в пример Грузию, где минимальный брачный возраст составляет 18 лет без исключений.

В Азербайджане также установлен возрастной порог в 18 лет, а с 1 июля 2025 года местные органы лишились права разрешать вступление в брак раньше этого возраста.

В Грузии и Таджикистане, по словам представительницы организации, предусмотрена ответственность за проведение религиозного обряда бракосочетания без предварительной государственной регистрации.

Что предлагают изменить в Кыргызстане

По итогам исследования выработано 19 рекомендаций по семи направлениям — от профилактики ранних браков до защиты пострадавших и обеспечения доступа к правосудию.

Четыре меры авторы считают первоочередными: