Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в открытии молодежного форума «Жаратман МУУН — 2026». Он прошел 28 ноября в Бишкеке в «Ырыс Ордо».

Перед началом форума участникам представили инновационные проекты и стартапы студентов, в том числе работы конкурса KEL Start. Адылбек Касымалиев отметил важность поддержки таких инициатив — от привлечения инвестиций до внедрения разработок в производство.

На форуме обсудили доступ молодежи к образованию, поддержку предпринимательства и инноваций, а также межрегиональное сотрудничество.

По данным кабмина, в Кыргызстане живут 2 миллиона 519 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет — это 31,6 процента населения.

Участникам рассказали о государственных программах для молодежи, в том числе о поддержке талантливых выпускников сельских школ и стипендии «Эл умуту». По этой программе ежегодно выделяют 50 стипендий для обучения в магистратуре и докторантуре в 100 ведущих вузах мира. Размер финансирования может достигать 50 тысяч долларов в год.

На форуме также вручили президентскую стипендию. В этом году в конкурсе участвовали около 300 студентов, стипендии наиболее отличившимся из них передал Адылбек Касымалиев.

Кроме того, отметили достижения молодежи в предпринимательстве, технологиях и спорте. Команда Ошского государственного университета с проектом UpBulak стала национальным чемпионом международного движения Enactus.

В завершение форума глава кабмина призвал молодых людей применять свои знания и таланты для развития Кыргызстана.