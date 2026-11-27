В Бишкеке планируют построить второй экотехнологический завод по утилизации твердых бытовых отходов с выработкой электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы, подводя итоги первого года работы действующего предприятия.

Новый завод сможет перерабатывать до 2 тысяч тонн отходов в сутки. Его электрическая мощность составит 60 мегаватт, что вдвое превышает мощность действующего предприятия.

В настоящее время первый мусоросжигательный завод перерабатывает от 1 тысячи до 1 тысячи 200 тонн отходов в сутки и вырабатывает электроэнергию мощностью до 30 мегаватт.

За 2025-2026 годы на территорию предприятия завезено более 401 тысячи тонн мусора и выработано почти 188 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

В муниципалитете рассчитывают, что строительство второго завода позволит увеличить объемы утилизации отходов, сократить их захоронение на городском санитарном полигоне и снизить нагрузку на окружающую среду.

Напомним, первые твердые бытовые отходы на территорию действующего завода завезли в ноябре 2025 года. Официальная церемония запуска предприятия состоялась 27 декабря 2025-го с участием президента Садыра Жапарова.

Стоимость строительства второго завода и сроки его ввода в эксплуатацию в мэрии не уточнили.