Претендент на пост президента, бывший депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев высказался относительно призывов представителей исполнительной власти поддержать кандидатов в приложении «Тундук».

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Он напомнил, что недавно президент Садыр Жапаров, который также будет участвовать в выборах, встретился с другими претендентами, а на следующий день призвал граждан поддержать кандидатов, которые не могут набрать 30 тысяч подписей.

«Неплохо, когда кандидат оказывает содействие своим конкурентам. Через несколько дней министры внутренних дел, культуры и строительства, а также управление делами президента опубликовали свои обращения. Причем они напрямую попросили об этом своих сотрудников! Отдали приказ», — написал Масалиев.

Политик напомнил, что исполнительная власть не должна вмешиваться в выборы.

«Мы все требуем, чтобы выборы прошли честно, но в попытке угодить «шефу» все получилось наоборот. Какое отношение вышеназванные министры имеют к организации и проведению выборов? Давайте создадим для нашего народа достойные условия для свободного голосования!» — призвал Исхак Масалиев.

Выборы президента Кыргызстана назначены на 27 января 2027 года. Всего об участии в гонке заявили 11 претендентов. Необходимые для регистрации кандидатом 30 тысяч подписей избирателей на данный момент набрали 6 претендентов. В этом году сбор подписей проходит онлайн через приложение «Тундук».