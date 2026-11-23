Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги понедельника, 23 ноября.

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В Кыргызстане ликвидируют ОАО «Процессинг КейДжи», которое в октябре попало под санкции Великобритании.

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С 2023 года в других странах задержали 184 человека, объявленных в международный розыск по запросам Кыргызстана. Еще 132 человека вернули на родину.

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С 23 ноября национальный историко-археологический музейный комплекс «Сулайман-Тоо» в Оше временно закроют для посетителей в связи с ремонтными работами.

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Санкционные риски в банковском и криптовалютном секторах Кыргызстана представляют серьезную угрозу для международной репутации страны и могут негативно сказаться на привлечении иностранных инвестиций.

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Непредсказуемость государственных процедур и недостаточная прозрачность условий ведения бизнеса остаются препятствиями для привлечения американских инвестиций в Кыргызстан.

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В Оше площадь зеленых насаждений в расчете на одного жителя за период с 2011 по 2024 год сократилась с 5,4 до 4 квадратных метров.

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Кыргызстанцы сталкиваются с проблемами при оформлении миграционных документов в РФ не только из-за незнания законодательства, но и вследствие ошибок работодателей и сотрудников российских миграционных органов.

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В Кыргызстане сохраняется значительный разрыв в размерах пенсий между регионами. Самые высокие средние выплаты получают пенсионеры Бишкека, а самые низкие — жители Ошской области.

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В Кыргызстане планируют создать единую цифровую систему для назначения и перечисления государственных выплат гражданам.

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В Кыргызстане могут запретить иностранным гражданам пользоваться услугами суррогатных матерей. По задумке властей, прибегать к такому методу смогут только кыргызстанцы, которые не могут завести детей традиционным способом.

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Пересадка органа — это шанс начать жизнь заново. Но для пациентов из Кыргызстана сама операция нередко становится лишь началом нового испытания. Одни тратят десятки тысяч долларов на лечение за рубежом, другие годами ждут подходящего донора, а после возвращения домой сталкиваются с нехваткой специалистов, дорогими анализами и отсутствием налаженной системы посттрансплантационного наблюдения. Почему даже спасенная жизнь требует продолжения борьбы?

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Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Канатбек Чыныбаев заявил, что причиной проблем с реагированием на обращение о помощи 14-летнего подростка, погибшего в Ала-Арче, стал человеческий фактор.

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Первомайский районный суд Бишкека начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего руководителя столичного управления ГКНБ Эльдара Жакыпбекова, известного как Эду и экс-сотрудника спецслужбы Сыдыка Дуйшенбиева (Пито). Сегодня проходит предварительное слушание.

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Работники туристической отрасли Кыргызстана получают значительно меньше коллег в соседних странах. Средняя зарплата в секторе примерно на 20 процентов ниже, чем в Узбекистане, и более чем на 40 процентов ниже, чем в Казахстане.

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Президент Садыр Жапаров раскритиковал работу местных органов власти и предложил уволить некоторых акимов и мэров.

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