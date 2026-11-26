Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» проводит работы по нанесению дорожной разметки на остановках общественного транспорта. Об этом сообщает мэрия столицы.

На остановках наносятся обозначения А1, А2 и А3, предназначенные для общественного транспорта, а также знак «Т», обозначающий место остановки такси.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Фото мэрии Бишкека

Работы направлены на упорядочение остановки транспортных средств, повышение безопасности дорожного движения и создание более комфортных условий для пассажиров.