На остановках общественного транспорта Бишкека наносят дорожную разметку
Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» проводит работы по нанесению дорожной разметки на остановках общественного транспорта. Об этом сообщает мэрия столицы.
На остановках наносятся обозначения А1, А2 и А3, предназначенные для общественного транспорта, а также знак «Т», обозначающий место остановки такси.
Работы направлены на упорядочение остановки транспортных средств, повышение безопасности дорожного движения и создание более комфортных условий для пассажиров.