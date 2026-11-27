Крупнейший обмен пленными между Украиной и РФ анонсировал спецпредставитель президента США Джаред Кушнер.

По его словам, в настоящее время план обмена находится «на финальной стадии согласования» и может быть проведен «до праздников». Под праздниками подразумевается отмечаемое 25 декабря Рождество.

«Тысячи людей смогут вернуться к своим семьям, и это очень важно», — заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа и добавил, что обмен военнопленными был одной из главных тем встреч в Киеве и Москве, а также трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Накануне стало известно, что Россия и Украина проводят обмен телами погибших военнослужащих по формуле 250 на 22. Об этом сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Ранее, 22 октября, Россия и Украина также обменялись телами погибших по формуле 252 на 25.

Напомним, переговоры делегаций России и Украины при посредничестве США прошли в Абу-Даби 10 и 11 ноября. 23 ноября власти России сообщали, что переговоры возобновятся в скором времени.