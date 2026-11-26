Народный артист страны Мирбек Атабеков рассказал, планирует ли вновь жениться после расставания с супругой Мээрим. В интервью Zaman Podcast певец признался, что пока не готов создавать новую семью из-за финансовых трудностей и ответственности перед детьми.

По словам артиста, в настоящее время он пытается решить проблемы, возникшие после неудачных вложений в бизнес. «Сейчас у меня нет условий для создания новой семьи. Я пока, можно сказать, банкрот. Сначала нужно разобраться со своими проблемами», — рассказал Атабеков.

Ранее в этом же интервью певец сообщил, что вложил около 350 тысяч долларов, заработанных концертами, в коммерческий проект, связанный с муниципальными вопросами. Однако его планы не осуществились. При этом артист не уточнил, удалось ли ему вернуть вложенные средства.

Атабеков отметил, что создание семьи — серьезная ответственность, к которой нельзя подходить необдуманно. Кроме финансовых вопросов, сейчас он уделяет внимание творческой карьере и воспитанию троих детей.

Вместе с тем певец не исключил, что в будущем может вновь жениться.

«Если встретится человек, который придется мне по душе, от этого никуда не денешься. Даже если говоришь, что больше не женишься, все равно можешь жениться», — поделился артист.

По его словам, для него важно найти женщину, с которой будет комфортно не только в молодости, но и спустя многие годы совместной жизни. Атабеков признался, что из-за популярности ему непросто понять, какие чувства испытывает к нему потенциальная избранница.

Певец задается вопросом, интересует ли женщину он сам или его известность, положение и материальные возможности. «Меня она любит или мою популярность? Может быть, ей просто нравится мое нынешнее положение? Я считаю, что нужно найти именно своего человека», — отметил он.

Артист подчеркнул, что при выборе будущей супруги для него важны искренние чувства, взаимопонимание и уважение. Он также намерен учитывать интересы своих троих детей. По словам Атабекова, сейчас он не встретил женщину, с которой хотел бы связать жизнь, однако не исключает такой возможности в будущем.

Отметим, что слово «банкрот» певец использовал в разговоре, описывая свои финансовые трудности. Официального признания его банкротом в интервью не сообщалось.