Мигранты: жизнь и работа за рубежом

В Москве увеличивают стоимость патентов для трудовых мигрантов. Депутаты городской думы поддержали поправки в налоговые документы столицы России. Изменения учитывают новые требования федерального законодательства.

Стоимость патента для иностранных работников в Москве в 2027 году составит 11 тысяч рублей и 15,6 тысячи рублей — в зависимости от того, кто является работодателем. Сейчас ежемесячный платеж составляет 10 тысяч рублей.

По данным замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Дарьи Мурченко, изменения вступят в силу 1 января 2027 года.

Так, личные фонды, управляющие имуществом граждан, больше не смогут пользоваться налоговой льготой в отношении жилья, сдаваемого внаем или предоставляемого бесплатно. Компании смогут применять инвестиционный налоговый вычет только по одному основанию по своему выбору.

Для предпринимателей, сдающих недвижимость в аренду или работающих в сфере общепита с залами обслуживания в центральном административном округе, скорректирован расчетный годовой доход для патентной системы с учетом нового федерального лимита — 15 миллионов рублей.

Московская областная дума тоже приняла поправки о повышении стоимости патента для работающих иностранцев. В регионе она составит ту же сумму, что и в столице — 11 тысяч рублей и 15,6 тысячи рублей.

Также впервые установлен минимальный уровень доходов, необходимых трудовым мигрантам для содержания себя и семьи: не менее 60 тысяч рублей для семьи до двух человек и 80 тысяч рублей — для семьи из трех и более человек.

Ранее власти Санкт-Петербурга также сообщили о повышении стоимости патентов для мигрантов.