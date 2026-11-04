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24.kg

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

14:43, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Нурзада ТЫНАЕВА

В ЦИК КР с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента обратился Акай Кыдыров. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

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Он стал четвертым гражданином, обратившимся в ЦИК. Подача заявлений о выдвижении кандидатов завершается 12 ноября в 24.00.

Акай Кыдыров родился 16 ноября 1991 года. Занимался предпринимательской деятельностью и международной логистикой. В 2025 году участвовал в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 19. Согласно официальным итогам ЦИК, Кыдыров набрал 275 голосов, или 0,65 процента. В выборах по округу участвовали 25 кандидатов. Депутатский мандат он не получил.

Первым о выдвижении своей кандидатуры предприниматель Аймен Касенов. Также заявления в ЦИК подали Азамат Эсенбеков и Сыймык Жапыкеев.

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