Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

В ЦИК КР с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента обратился Акай Кыдыров. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Он стал четвертым гражданином, обратившимся в ЦИК. Подача заявлений о выдвижении кандидатов завершается 12 ноября в 24.00.

Акай Кыдыров родился 16 ноября 1991 года. Занимался предпринимательской деятельностью и международной логистикой. В 2025 году участвовал в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 19. Согласно официальным итогам ЦИК, Кыдыров набрал 275 голосов, или 0,65 процента. В выборах по округу участвовали 25 кандидатов. Депутатский мандат он не получил.

Первым о выдвижении своей кандидатуры предприниматель Аймен Касенов. Также заявления в ЦИК подали Азамат Эсенбеков и Сыймык Жапыкеев.