В Бишкеке можно онлайн узнать новое название улицы и номер дома

Жители Бишкека могут узнать новые названия улиц и соответствующие номера домов через интернет. Для этого на портале мэрии e-meria.kg запустили специальный функционал, сообщили городские власти.

Как озвучили в муниципальном предприятии «Центр цифровых технологий», горожанам больше не нужно обращаться в госорганы или самостоятельно искать информацию о переименовании улиц.

Чтобы проверить адрес, необходимо совершить несколько действий.

Сначала нужно перейти на сайт e-meria.kg. Открыть раздел «Проверка адреса» и вести прежнее название улицы и номер дома. После этого система покажет новое название улицы и соответствующий номер дома.

Функционал позволит жителям оперативно получать актуальную информацию об адресах и упростит поиск переименованных улиц.

Напомним, всего на основании постановления Бишкекского городского кенеша от 31 марта 2026 года № 89 переименовали 18 улиц.