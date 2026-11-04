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Растаможка за 3 минуты. ГТС Кыргызстана отчиталась об ускорении работы

16:04, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане значительно сократилось время таможенного оформления легковых машин на МТО «Автомобильный». Теперь 88 процентов транспорта проходят процедуру менее чем за 10 минут. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По данным ведомства, еще в первом полугодии 2026-го уложиться в 10 минут удавалось лишь примерно 10 процентам автомобилей. Однако уже в октябре этот показатель достиг 88 процентов.

При этом среднее время таможенного оформления легковой машины, согласно результатам мониторинга, составляет около трех минут.

В Таможенной службе объясняют ускорение пересмотром отдельных этапов оформления и совершенствованием системы управления рисками. Это позволило сократить время процедур без отмены необходимых мер таможенного контроля.

Напомним, с сентября 2026 года МТО «Автомобильный» работает на территории нового склада временного хранения «Силк Роуд Моторс».

В ГТС отмечают, что продолжат упрощать таможенные процедуры и создавать более удобные условия для участников внешнеэкономической деятельности.

При этом опубликованные показатели касаются непосредственно таможенного оформления на МТО «Автомобильный», а не всего процесса ввоза, растаможки и регистрации автомобиля, который может включать дополнительные процедуры.

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