29 ноября: где в Бишкеке отключат свет
18:30, 28 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
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Бишкек
- 9.30-14.00 — 12-й микрорайон, дома 8, 9, 25, 26, 27, 30, улица Ахунбаева, дома 72, 70, 74, 76, 110, 106, 106А, 108, 108А, 110, 110А, отрезки улиц Огонбаева, Западной, отрезки улиц Буденного, Салиевой;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Кулатова, 10-й микрорайон, дома 36, 37, 38, отрезки улиц Салиевой, Курманжан Датки.