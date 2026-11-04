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24.kg

На Иссык-Куле появится новый общественный транспорт — мэр Чолпон-Аты

12:47, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Чолпон-Ате планируют запустить новый общественный транспорт, который соединит курортный город с международным аэропортом «Иссык-Куль» в Тамчи. На маршруты намерены вывести более 20 автобусов. Об этом в интервью 24.kg рассказал мэр Чолпон-Аты Рустам Кадыркулов.

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По словам градоначальника, жители неоднократно обращались в мэрию с просьбами наладить работу общественного транспорта. Особенно актуальной проблема становится летом, когда на Иссык-Куль приезжают тысячи отдыхающих.

«Люди много раз обращались. Сейчас со стороны государства и спонсоров ожидаются автобусы. Мы планируем запустить маршруты весной, чтобы подготовиться к наплыву туристов», — рассказал Рустам Кадыркулов.

По его словам, город рассчитывает получить более 20 автобусов, которые будут обслуживать не только местных жителей, но и туристов.

При этом маршрутная сеть не ограничится Чолпон-Атой.

«Мы планируем не просто по городу запустить, а начать с аэропорта Тамчи. Это будет постоянно курсирующий маршрут. Если будет пользоваться спросом, можем даже до Кара-Ой запустить», — отметил мэр.

Кадыркулов рассчитывает, что новые автобусы помогут решить транспортные проблемы курорта и обеспечат отдыхающим более удобное сообщение между аэропортом, Чолпон-Атой и прилегающими населенными пунктами.

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Запуск маршрутов запланирован на весну 2027 года, перед началом следующего туристического сезона.

Точные схемы движения, стоимость проезда, интервалы и вместимость автобусов пока не объявлены.

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