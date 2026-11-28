В ночь на 28 ноября на пересечении улиц Абдрахманова и Кулатова произошло массовое ДТП.

По данным УМПС, 22-летний водитель Honda Odyssey был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его лишили водительских прав на один год.

Сообщается, что мужчина ехал по улице Абдрахманова с юга на север и врезался в Kia K5, Hyundai Sonata, Toyota Levin, Daewoo Labo, Mazda Demio, Toyota Camry и BMW.

В результате аварии повреждены восемь автомобилей. Пострадавших нет.