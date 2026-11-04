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«Где снег?» В Чолпон-Ате объяснили, зачем строят новый горнолыжный курорт

11:08, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Строительство нового всесезонного горного курорта AK-ALA-TASH в районе Чолпон-Аты вызвало вопросы у пользователей социальных сетей. Главный из них: зачем строить горнолыжные трассы на склонах, где практически не видно снега, и почему для будущего курорта потребуется искусственное оснежение?

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Представители проекта выпустили видео, в котором объяснили выбор места строительства и особенности снежного покрова на Иссык-Куле.

По их словам, жители и туристы, находящиеся на северном побережье озера, видят преимущественно южные склоны гор, где снег под воздействием солнечных лучей тает значительно быстрее.

«Люди, которые находятся на северном побережье, в районе Чолпон-Аты и Бостери, видят южные склоны. А что находится на северной стороне, не видно. На северных склонах снег лежит значительно дольше», — пояснил представитель проекта.

По утверждению разработчиков, спутниковые снимки показывают, что на северном склоне горы Ак-Ала-Таш естественный снежный покров сохраняется с конца ноября до середины апреля.

При этом организаторы не отрицают необходимости искусственного оснежения.

Они отмечают, что подобные технологии используются даже на известных европейских горнолыжных курортах, включая Куршевель, Давос и Санкт-Мориц. Искусственный снег позволяет поддерживать состояние трасс и снижать зависимость от погодных условий.

AK-ALA-TASH планируют построить примерно в 8 километрах от Чолпон-Аты.

Согласно опубликованной концепции, на курорте предусмотрены горнолыжные трассы, канатные дороги, спортивные площадки, зоны семейного отдыха, а также маршруты для велосипедистов и любителей пеших прогулок.

На первом этапе спортивной зоны запланированы 7 трасс общей протяженностью около 5,3 километра и кресельный подъемник.

В дальнейшем предполагается развитие дополнительной инфраструктуры, включая гондольную канатную дорогу, панорамную площадку на высоте около 2 тысячи 700 метров и объекты обслуживания туристов.

Проект позиционируется как всесезонный: зимой здесь планируют развивать горнолыжный спорт и сноубординг, летом — маунтинбайкинг, пешие маршруты и семейный отдых.

Представители AK-ALA-TASH сообщили, что продолжат отвечать на вопросы жителей о строительстве курорта, в том числе об использовании искусственного снега.

При этом подробные сведения о необходимом объеме воды для оснежения, источниках водоснабжения и воздействии проекта на окружающую среду в опубликованном видео не приводятся.

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