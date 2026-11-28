С 30 ноября по 6 декабря в онлайн-кинотеатрах и на телевидении состоятся премьеры и продолжения заметных сериалов. Среди них шпионский триллер «Тринити», второй сезон мистического шоу «Час дьявола», а также экранизация классической драмы «Гордость и предубеждение». В репертуаре также сериал о нелегкой жизни стриптизерш и комедия.

1 «Тринити», триллер, премьера (1 декабря)

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Женщина-офицер военно-морского флота вступает в отношения с внешне харизматичным министром обороны, но обнаруживает, что он может находиться в самом сердце опасного заговора.

2 «Час дьявола», триллер, второй сезон (4 декабря)

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В центре событий молодая женщина по имени Люси Чемберс, которая постоянно встает в 3.33 — время, которое называют «дьявольским часом». Ее маленький сын замкнут в себе и не проявляет никаких эмоций. Дом, в котором живут Люси и ее ребенок, преследуют отголоски прошлой жизни. Неожиданно имя Люси Чемберс необъяснимым образом оказывается связано с чередой чудовищных преступлений. В это время молодая женщина наконец начинает находить ответы на вопросы, которые долгое время от нее ускользали.

3 «Гордость и предубеждение», драма, премьера (3 декабря)

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Англия, конец XVIII века. Родители семейства Беннет стремятся как можно выгоднее выдать пятерых дочерей замуж. Все меняется, когда по соседству поселяется богатый и обаятельный мистер Бингли.

Вместе с ним в округе появляются и другие знатные господа, готовые обратить внимание на сестер. Среди них — надменный и замкнутый мистер Дарси, с которым у остроумной и независимой Элизабет с первых встреч возникают разногласия. Их отношения складываются непросто и постепенно превращаются в запутанную игру чувств, гордости и предрассудков.

4 «Долина соблазна», драма, третий сезон (4 декабря)

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В сериале представлено восемь историй из жизни темнокожих девушек, которые работают в маленьком стриптиз-клубе, расположенном в Миссисипи. Героини переживают немало взлетов и падений, горя и разочарований. Однако они не теряют веры в свое светлое будущее и радуются любому небольшому успеху. Кроме того, танцовщицы умеют создать волшебное шоу на сцене. Но их жизнь часто далека от той роскоши и блеска, которые они транслируют с подмостков.

5 «Плохая обезьяна», комедия, второй сезон (2 декабря)

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Сериал рассказывает историю Эндрю Янси, бывшего детектива, пониженного в должности до инспектора ресторанов в Южной Флориде. Оторванная рука, которую находит турист во время рыбалки, втягивает Янси в мир жадности и коррупции, разрушающих природу и окружающую среду как во Флориде, так и на Багамах. И да, там есть обезьяна.