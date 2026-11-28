Бывший премьер-министр и экс-глава МИД Катара шейх Хамад бен Джасем бен Джабер Аль Тани выступил с инициативой о созыве саммита лидеров государств Персидского залива с участием Ирана и сформировать единый региональный оборонный блок. Об этом сообщается на портале Siyag.

Он призвал страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива перехватить инициативу и начать прямой диалог с Тегераном по вопросам общих интересов и региональной безопасности. По его словам, арабские монархии не должны делегировать ведение переговоров внешним игрокам, поскольку итоговые договоренности могут не учитывать их собственные интересы.

Хамад бен Джасем бен Джабер Аль Тани также предупредил, что продолжение военных действий в регионе подвергает страны Залива серьезным экономическим и оборонным рискам, тогда как Израиль стремится расширить свое влияние и перекроить архитектуру региональной безопасности в своих целях.