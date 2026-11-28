Хакеры взломали одну из крупнейших облачных платформ ВВС США Cloud One
Облачная вычислительная платформа ВВС США Cloud One была взломана хакерами, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.
«Хакеры взломали флагманскую облачную вычислительную платформу ВВС США», — говорится в материале. Указано, что взлом был обнаружен в течение последнего месяца в ходе работ по модернизации системы.
Инцидент привел к сбою в работе платформы. При этом масштаб взлома неизвестен, однако он может поставить под угрозу огромный массив данных, в частности, конфиденциальных данных о тактических операциях, личном составе ВВС США и логистике.
В Пентагоне заявили, что «не комментируют состояние безопасности, уязвимости или оперативный статус конкретных сетей и систем».
«Мы постоянно принимаем разумные меры для защиты информации, систем и оперативных возможностей Министерства ВВС», — ограничились в оборонном ведомстве США.