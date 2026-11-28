Облачная вычислительная платформа ВВС США Cloud One была взломана хакерами, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.

«Хакеры взломали флагманскую облачную вычислительную платформу ВВС США», — говорится в материале. Указано, что взлом был обнаружен в течение последнего месяца в ходе работ по модернизации системы.

Инцидент привел к сбою в работе платформы. При этом масштаб взлома неизвестен, однако он может поставить под угрозу огромный массив данных, в частности, конфиденциальных данных о тактических операциях, личном составе ВВС США и логистике.

В Пентагоне заявили, что «не комментируют состояние безопасности, уязвимости или оперативный статус конкретных сетей и систем».

«Мы постоянно принимаем разумные меры для защиты информации, систем и оперативных возможностей Министерства ВВС», — ограничились в оборонном ведомстве США.