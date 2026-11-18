Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги среды, 17 ноября.

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Пресс-служба ГУВД Бишкек прокомментировала сообщения в соцсетях о том, что между футболистами U-17 Кыргызстана и Йемена якобы произошла массовая драка.

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Духовное управление мусульман Кыргызстана призвало граждан до стабилизации ситуации воздержаться от поездок на умру через соседние страны и заранее уточнять информацию о предстоящем паломничестве.

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В Кыргызстане предлагают обязать блогеров, коучей, бизнес-тренеров и других специалистов, продающих консультации и обучающие курсы через интернет, раскрывать сведения о своем образовании, квалификации и профессиональном опыте.

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«Я хочу спасти глаза». Как спор с Минздравом оставил женщину без нужных лекарств.

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В Кыргызстане предлагают ввести безвизовый режим для граждан еще 18 государств, а также увеличить разрешенный срок пребывания иностранцев без визы с 30 до 60 дней.

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Торговцы рынка «Туратали» в Кара-Суйском районе Ошской области сегодня снова вышли на акцию протеста. На распространившихся в соцсетях видео видно, что собравшиеся у здания районной государственной администрации требуют, чтобы к ним вышел аким.

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В Кыргызстане время реагирования сотрудников милиции на обращения граждан сократилось с одного-трех часов до 10 минут.

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Несмотря на выделение миллиардов сомов на образование и издание учебников, дети в Кыргызстане не знают и не могут свободно говорить на кыргызском языке.

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В Бишкеке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Сайкал Ажиевой — матери Даниэля Ажиева, ранее осужденного по делу об организации сети вебкам-студий.

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Глава управления делами президента Каныбек Туманбаев приехал в Кара-Суйский район на встречу с торговцами, которые проводят акцию протеста. Он сообщил о назначении куратора, который займется решением проблем предпринимателей.

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ЖК принял республиканский бюджет на 2027 год и поправки в бюджет 2026-го.

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