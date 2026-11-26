Народный артист Кыргызстана Мирбек Атабеков рассказал о неудачных вложениях в бизнес, из-за которых столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. В интервью Zaman Podcast он признался, что вложил около 350 тысяч долларов в коммерческий проект, который в итоге не удалось реализовать.

По словам певца, в надежде получить дополнительный источник дохода он решил инвестировать накопленные средства в бизнес.

«Я вложил примерно 350 тысяч долларов. Это были деньги, которые я заработал на концертах. Давал концерты по 12 дней, ездил в Ош, собирал эти средства», — рассказал Мирбек Атабеков.

Он отметил, что проект был связан с муниципальными вопросами, однако подробности раскрывать не стал.

Особенно болезненным для артиста оказалось совпадение обстоятельств: именно в день получения государственной награды он узнал, что его бизнес-планы не осуществились.

«С одной стороны, меня все поздравляют с наградой, а с другой — мои планы, в которые я вложил крупную сумму, не осуществились. Это был настоящий удар», — поделился Мирбек Атабеков.

Он рассказал, что воспринимает произошедшее как жизненное испытание и старается не терять оптимизма.

При этом артист признался, что это не первая его неудачная попытка заняться предпринимательством.

«Если говорить открыто, у меня нет стабильного бизнеса в Кыргызстане. Я много раз пытался заниматься бизнесом, стать акционером, вкладываться в разные проекты, но везде терпел неудачи», — отметил певец.

По словам Мирбека Атабекова, в предпринимательской деятельности он сталкивался в том числе с обманом со стороны других людей.

После нескольких неудачных попыток артист пришел к выводу, что ему лучше сосредоточиться на творчестве — сфере, в которой он обладает необходимым опытом и получает удовольствие от работы.

Певец также признался, что хотел бы обеспечить себе стабильный доход вне сцены, чтобы больше времени проводить с тремя детьми.

При этом Мирбек Атабеков не уточнил, удалось ли ему вернуть хотя бы часть вложенных 350 тысяч долларов и окончательно ли потеряны эти средства.