Вечерний дайджест: основные события 27 ноября в Кыргызстане
Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги пятницы, 27 ноября.
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В Кыргызстане лекарства за год подорожали на 8,2 процента.
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Кабинет министров Кыргызстана ввел запрет на ввоз картофеля на территорию республики на шесть месяцев.
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С 9 декабря в Кыргызстане станет обязательной государственная регистрация мопедов, скутеров, мокиков, мотороллеров, электроскутеров и похожих транспортных средств.
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Работодатель обязан публично озвучивать размер зарплаты для соискателей, размещая соответствующую информацию.
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Экс-депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Калмаматов собрал необходимое для регистрации кандидатом в президенты Кыргызстана количество подписей избирателей.
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За 25 лет проведения ОРТ не было коррупционных дел.
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Таяние ледников в ущелье Ала-Арча приводит к образованию новых высокогорных озер, которые в будущем могут стать источниками опасных паводков и селевых потоков.
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Кыргызский государственный цирк в 2027 году планирует впервые провести гастроли во всех регионах республики.
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Из-за приближения зимы раскопки предполагаемого места погребения Абдыкадыра Орозбекова начнутся в апреле 2027 года.
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В условиях дефицита электроэнергии Кыргызстан не может остановить работу Токтогульской ГЭС ради накопления воды в водохранилище.
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В Бишкеке планируют построить второй экотехнологический завод по утилизации твердых бытовых отходов с выработкой электроэнергии.
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