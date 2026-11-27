Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги пятницы, 27 ноября.

***

В Кыргызстане лекарства за год подорожали на 8,2 процента.

***

Кабинет министров Кыргызстана ввел запрет на ввоз картофеля на территорию республики на шесть месяцев.

***

С 9 декабря в Кыргызстане станет обязательной государственная регистрация мопедов, скутеров, мокиков, мотороллеров, электроскутеров и похожих транспортных средств.

***

Работодатель обязан публично озвучивать размер зарплаты для соискателей, размещая соответствующую информацию.

***

Экс-депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Калмаматов собрал необходимое для регистрации кандидатом в президенты Кыргызстана количество подписей избирателей.

***

За 25 лет проведения ОРТ не было коррупционных дел.

***

Таяние ледников в ущелье Ала-Арча приводит к образованию новых высокогорных озер, которые в будущем могут стать источниками опасных паводков и селевых потоков.

***

Кыргызский государственный цирк в 2027 году планирует впервые провести гастроли во всех регионах республики.

***

Из-за приближения зимы раскопки предполагаемого места погребения Абдыкадыра Орозбекова начнутся в апреле 2027 года.

***

В условиях дефицита электроэнергии Кыргызстан не может остановить работу Токтогульской ГЭС ради накопления воды в водохранилище.

***

В Бишкеке планируют построить второй экотехнологический завод по утилизации твердых бытовых отходов с выработкой электроэнергии.

***

Оставайтесь в курсе главных событий — подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы оперативно получать важные новости.