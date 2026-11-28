В Перу вооруженные злоумышленники в масках перегородили дорогу на шоссе и обстреляли бронированный автомобиль, перевозивший ценные грузы. Об этом сообщает издание El Comercio

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Инцидент произошел в портовом городе Кальяо. С похищенными драгоценностями преступники скрылись.

Уточняется, что группа вооруженных лиц в масках совершила нападение на транспортное средство, которое, предположительно, перевозило драгоценности, на трассе Коста-Верде в районе Ла-Перла города Кальяо.

Очевидцы рассказали о трех внедорожниках, перекрывших движение по прибрежной эстакаде, а также как минимум о восьми вооруженных людях. Злоумышленники открыли огонь по бронированному автомобилю, разбили стекла, извлекли из салона людей и сумки с ценностями, после чего оперативно покинули место происшествия. Согласно информации полиции, в ходе перестрелки огнестрельные ранения получили мужчина и женщина, однако в настоящее время их жизни ничего не угрожает.