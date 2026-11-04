Гостиницы-гиганты у аэропорта Тамчи. Как выглядят новые отели на Иссык-Куле

Напротив международного аэропорта «Иссык-Куль» в селе Тамчи продолжается масштабное строительство гостиничных комплексов. Журналист 24.kg побывал на месте и снял, как сегодня выглядят будущие пятизвездочные отели, которые должны стать частью новой туристической зоны на северном побережье озера.

На фотографиях видно, что строительство нескольких крупных объектов уже вышло на этап возведения многоэтажных корпусов. У одного из зданий сформирован железобетонный каркас примерно восьми этажей, частично выполнено заполнение стен, установлены строительные ограждения. Рядом работают башенные краны.

На соседнем участке возводят еще один масштабный комплекс. Здесь продолжается монтаж металлических конструкций, территория огорожена строительным забором с символикой Avangard и Tamchy Resort.

При этом до завершения строительства еще далеко: фасады зданий не закончены, продолжаются работы на верхних уровнях, территория вокруг комплексов пока остается строительной площадкой.

Какие отели строят в Тамчи

Еще в октябре 2024 года президент Садыр Жапаров сообщил о планах построить напротив аэропорта девять пятизвездочных гостиниц. Под эти цели предполагалось выделить около 90 гектаров земли частным инвесторам.

Позднее управляющий делами президента Каныбек Туманбаев говорил о семи гостиничных проектах на территории площадью 96 гектаров.

В июне 2025 года 24.kg уже рассказывало о строительстве первых трех комплексов, которыми занимались ОсОО «Авангард Стиль», «Елизавета» и «КыргызИнвестСтрой».

Один из крупнейших проектов — гостиница «Хан-Тенири». Согласно представленным ранее планам, восьмиэтажный комплекс должен включать 109 стандартных номеров, 20 люксов, президентский номер, 14 отдельных вилл, рестораны, бассейны, спа-центр и помещения для проведения мероприятий.

Еще один проект — Tamchy Resort, который реализует компания «Авангард». Согласно градостроительным материалам, на территории предусмотрены гостиница, жилые корпуса, коттеджи, таунхаусы, бассейны, спортивные площадки и прогулочные зоны.

По опубликованным в 2026 году данным, завершение ряда гостиничных проектов в Тамчи запланировано на конец 2027-го.

Строительство новых комплексов связано с планами развития международного аэропорта «Иссык-Куль» и увеличения туристического потока. Предполагается, что гости смогут размещаться в современных гостиницах непосредственно рядом с воздушной гаванью.

Судя по нынешнему состоянию объектов, в Тамчи уже сформировался целый строительный квартал. Однако точную степень готовности каждого гостиничного комплекса и окончательные сроки открытия застройщикам еще предстоит уточнить.