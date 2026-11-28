За январь — сентябрь экспорт натурального меда из Кыргызстана увеличился на 161,1 процента к прошлому году и достиг 551,6 тонны. Выручка от зарубежных продаж выросла на 5,4 процента, составив 1,1 миллиона долларов. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

В каких странах любят кыргызский мед

В сентябре поставки меда за рубеж достигли 174,5 тонны на 107,8 тысячи долларов. Главным образом за счет роста поставок в Узбекистан. Кстати, именно эта страна и лидирует по закупкам этого сладкого товара.

Топ-5 экспортеров меда: Узбекистан — 440,3 тонны на 344,3 тысячи долларов;

Япония — 22,8 тонны на 220,2 тысячи долларов;

Китай — 18,2 тонны на 173,7 тысячи долларов;

Объединенные Арабские Эмираты — 12,9 тонны на 52,2 тысячи долларов;

Республика Корея — 8,5 тонны на 75,1 тысячи долларов;

Импорт и плюс в торговле

Натуральный мед с начала года Кыргызстан закупал в Китае — 7,3 тонны на 64,5 тысячи долларов. Небольшие поставки пришлись также на Новую Зеландию.

В итоге за девять месяцев торговля натуральным медом сложилась полностью в пользу Кыргызстана — плюс 1 миллион долларов.