Озвучены имена судей с низкими показателями. Спецкомиссия проверит их работу

Председатель Верховного суда Медербек Сатыев на коллегии по итогам деятельности местных судов за 9 месяцев озвучил имена служителей Фемиды, у которых зафиксированы низкие показатели подтверждаемости принятых ими решений.

При этом он отметил, что эти судьи входят в состав Совета судей и Совета по делам правосудия.

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«Судьи, входящие в Совет судей и Совет по делам правосудия, — это лицо нашей судебной системы. Они должны быть примером для всех судей. Их показатели должны быть на высоком уровне. По статистике же получается наоборот», — сказал Сатыев.

Так, председатель Верховного суда назвал имя судьи Бишкекского городского суда Айжан Рыскуловой, которая также является председателем Совета по делам правосудия. По его словам, показатели у этой судьи низкие, какие именно, он не уточнил.

Медербек Сатыев также озвучил другие имена:

Бакыт Сатылганов (судья Сокулукского районного суда, член Совета по делам правосудия) — 50 процентов вынесенных им решений остаются в силе при рассмотрении дел последующими инстанциями;

Азамат Алдашев (председатель Баткенского областного суда и член Совета судей) — 42 процента его решений остаются в силе;

Нуржамал Маматалиева (судья Ленинского райсуда и член Совета судей) — 62 процента решений остаются в силе;

Нурбек Таджибаев (судья Иссык-Атинского райсуда и член Совета судей) — утверждаемость его приговоров составляет 42 процента.

Медербек Сатыев заявил, что в каждой коллегии будет создана специальная комиссия, которая изучит вопрос и проведет анализ по показателям этих судей.

Глава Верховного суда добавил, что по итогам даст представление и судей с низкими показателями необходимо исключить из состава советов.