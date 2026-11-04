Андрис Лиепа: Я поклонился Бейшеналиевой…

Вчера в Бишкеке стартовал II Открытый Международный конкурс артистов балета «Улуу-Элес», посвященный 100-летию со дня рождения легендарной Бюбюсары Бейшеналиевой.

Название дословно переводится как великий образ, великое воспоминание. А вот как не запереть воспоминания в «шкатулке», а наследие легендарных людей сохранить живым? Об этом мы поговорили с председателем жюри Андрисом Лиепой — выдающимся Мастером сцены, представителем классической балетной школы.

Его элегантный артистизм и безупречная уникальная техника до сих пор заставляют замирать от восторга — Лиепа мог парить в воздухе, бесконечно крутить пируэты и играючи поддерживать партнершу в сложнейших фигурах, будто она пушинка, а он — тяжелоатлет и ему все по плечу.

Не каждому посчастливилось видеть его на сцене Большого театра, но есть интернет, который увлекательно расскажет и о династии Лиепа, и покажет феноменальную скорость танца Андриса, и удивит драматизмом сыгранных ролей.

Справка 24.kg Андрис Лиепа, народный артист Российской Федерации, кавалер ордена Трех звезд Латвийской Республики, кавалер ордена Дягилева, лауреат международных конкурсов, обладатель Золотой медали Московского международного конкурса, обладатель Гран-при Международного конкурса артистов балета в Джэксоне, США, премьер Большого театра России и Мариинского театра Санкт-Петербурга, балетмейстер-постановщик, хореограф — Россия.

— Бюбюсара Бейшеналиева не просто выдающаяся балерина, это культурный символ Кыргызстана. Что должно происходить с наследием таких артистов, чтобы оно оставалось живым?

— Мне кажется, здесь мы очень созвучны: сейчас в Москве мы отмечаем 90-летие отца Мариса Лиепы. Только что открыли памятник. И тут я видел ваш замечательный памятник Бюбюсаре Бейшеналиевой возле гостиницы — подошел, поклонился.

Так случилось, и это удивительно, что люди, работавшие в советский период, действительно были уникальными — Чабукиани, Плисецкая… И у вас есть свой символ кыргызского балета. И этот конкурс как раз дает ощущение: ее давно нет, а все помнят. Тут собралось более 50 участников — и мы вспомним великую балерину…

Я специально посмотрю спектакль «Чолпон», посмотрю, как работает труппа. Посмотрю ваш театр. Он мне очень нравится — красивый, и вот этот зал — Малахитовый — вообще уникальный. Честно скажу, не помню, где есть такой красивый зал. Будто мы находимся во дворце.

Это символично: молодежь в начале своего профессионального и творческого пути сразу попадает в красивую атмосферу. Все очень дружелюбно, естественно, без лишнего пафоса, очень тепло, конструктивно. Вы молодцы, что сохранили такой театр. И что в нем происходят такие события. И вот этот конкурс даст еще больше ощущения, что мы помним великую балерину и чтим ее и ее вклад в мировой балет. Будем продолжать эти замечательные традиции и дополнять новыми школами, новыми открытиями — это очень важно.

— Все же как сделать, чтоб наследие оставалось живым, а не было чем-то из сундука, не видящего свет?

— Я не знаю, как здесь это происходит. Но я много работаю над восстановлением фокиновского репертуара (экспрессивные балеты, созданные хореографом-реформатором Михаилом Фокиным в начале XX века, которые совершили революцию в мировом хореографическом искусстве. — Прим. 24.kg).

У меня идет спектакль «Баядерка» в Ташкенте, в Москве, «Раймонда» в Кремлевском дворце, в Большом театре идет «Петрушка», «Жар-Птица» и «Шахерезада». В Мариинском театре эти спектакли идут, мой проект «Русские сезоны XXI века» восстановил 12 спектаклей из знаменитых дягилевских «Русских сезонов».

« Мне удается делать так, чтобы зрителю было интересно сегодня приходить смотреть спектакли, которые создавали сто лет назад. Скажем, тем же «Петрушке», «Шахерезаде» больше 100 лет, и на них идет сегодняшний зритель! Достать билеты на них в Большой театр невозможно. Андрис Лиепа

Мне хочется показать молодежи, насколько уникальные спектакли создали в начале прошлого века и что они до сих пор актуальны: те же костюмы, декорации, музыка и хореография. А исполнители все молодые. Мне кажется, это очень здорово.

Молодежь, которая сегодня притрагивается к классическим спектаклям, должна ощущать, что их создали сто лет назад, но они должны быть современны сегодняшнему зрителю. И мне кажется, каждый постановщик добавляет что-то свое, интересное, необычное. И благодаря этому такие шедевры продолжают существовать.

— Можно ли сегодня взрастить балерину уровня Бейшеналиевой, Плисецкой? Или эпоха таких артистов безвозвратно ушла?

— Это же не селекция, как в сельском хозяйстве. Это Господь дает такие дары — и все возможно. И неизвестно, где это произойдет — в Кыргызстане, Ташкенте, Петербурге, Москве, Нью-Йорке или Лондоне. Второй Плисецкой точно не будет. Но будет Мударбекова, например.

Мы видели на жеребьевке сегодня молодежь. Может, среди нее есть молодая артистка, которая через 20 лет будет столь же известна и популярна, как сейчас Диана Вишнева или Ульяна Лопаткина. Я видел их становление в Мариинском театре. Девочки пришли в театр из школы, начали работать. А сейчас это звезды русского балета. Так и у вас: молодежь смотрит на предыдущее поколение и развивается и продолжает традиции замечательные, которые были в вашем балете здесь.

— Вернемся к конкурсу в честь Бейшеналивой. Что вы хотели бы увидеть в артисте, которому предстоит получить Гран-при?

— Ну, Гран-при вообще вручают редко в истории конкурсов. Бывает, что вручают 1-е, 2-е места, а Гран-при нет. Не факт, что у нас среди конкурсантов есть кто-то, кто сможет его получить. Это не значит, что нет действительно достойного. Я не обесценивал бы так человека.

Дело в том, что жюри должно быть единогласным в том, чтобы присвоить это почетное звание артисту. Нельзя, чтоб председатель жюри сказал: я хочу вручить тому, а остальные сказали: мы не согласны.

— Но за что все-таки дали бы?

— За талант. Мы чувствуем это. Я как-то проходил через таможню, и смотрю: один таможенник очень избирательно останавливает. Спрашиваю: почему? «А мы по выражению глаз понимаем, что проносит что-то не то».

У нас такая же история. Но помните, когда Наде Павловой вручали Гран-при, ей было всего 16-17 лет. Ну кто мог представить, что она станет такой замечательной балериной? А жюри почувствовало. Молодой Барышников получил Гран-при на конкурсе в Москве. Потрясающе, каким он стал танцовщиком! Мне повезло: я два года работал у него в труппе ежедневно, он ставил для меня «Лебединое озеро». Я счастливый человек. Вот все эти имена — я ими не бравирую, я говорю: так Господь распорядился, и я с этими людьми работал.