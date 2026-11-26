Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги четверга, 26 ноября.

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Клара Сооронкулова собрала минимально допустимое количество подписей избирателей для регистрации кандидатом на предстоящих президентских выборах.

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Мэрии Бишкека понадобились три кресла руководителя с функцией для полулежащего положения. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

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Кыргызстан станет председательствующим государством в органах Евразийского экономического союза в 2027 году.

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В Кыргызстане с 1 января 2027 года планируют отменить льготный тариф на электроэнергию для малообеспеченных семей, заменив его денежными компенсациями.

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В Кыргызстане за 10 месяцев 2026 года выявили более 19 тысяч нарушений таможенных правил. По выявленным фактам в бюджет государства возмещено почти 1 миллиард 500 миллионов сомов.

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В Бишкеке необходимо построить общественные туалеты, поскольку их нехватка становится проблемой как для горожан, так и для иностранных туристов.

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Народный артист страны Мирбек Атабеков рассказал, планирует ли вновь жениться после расставания с супругой Мээрим.

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Кыргызстан и Швейцария подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере гражданской авиации.

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КР рассматривает возможность открытия новых международных авиарейсов в Европу, на Ближний Восток и в Азию. Среди перспективных направлений — Милан, Франкфурт, Берлин, Париж, Будапешт, Прага, Лондон, Брюссель, Токио и Сингапур.

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Депутат Жогорку Кенеша Камила Талиева прокомментировала информацию о том, что якобы планирует сложить депутатские полномочия.

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Депутаты Жогорку Кенеша 26 ноября в первом чтении одобрили законопроект, предусматривающий штрафы и лишение водительских удостоверений за драки и агрессивное поведение на дорогах.

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В Кыргызстане продолжается рост цен на мясо. С начала 2026 года баранина подорожала на 25,4 процента, а говядина — на 18,9 процента.

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Средняя заработная плата в Кыргызстане за январь — сентябрь 2026 года достигла 55 тысяч 525 сомов. Однако среднедушевые денежные доходы населения оказались значительно ниже — 13 тысяч 466,5 сома в месяц.

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В Бишкеке 29 строительных компаний задолжали более 12 миллионов сомов по штрафам за нарушение правил благоустройства.

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В Кыргызстане в январе — сентябре 2026 года в органах загс зарегистрировано 24 тысячи умерших.

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В Кыргызстане представители МВД провели экстренное совещание с руководителями туристических компаний, получивших аккредитацию на организацию умры в 2026–2027 годах.

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