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24.kg

«Как такси в час пик». Активист возмутился ценой объездной Бишкека

09:59, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Стоимость проезда по строящейся Восточной объездной дороге Бишкека вызвала вопросы у общественности. Блогер и гражданский активист Дмитрий Лужанский считает, что заявленный тариф в 500 сомов за поездку слишком высок, и предлагает ограничить его 350 сомами.

Свою позицию он изложил в социальных сетях, сравнив стоимость будущей трассы с другими платными дорогами.

«500 сомов за 16,5 километра. Посчитал: примерно 30 сомов за километр. На Узгенской объездной — около 15. На трассах России — 5–6 рублей. По моим наблюдениям, примерно столько стоит километр на такси в час пик», — написал активист.

Лужанский подчеркнул, что не выступает против строительства новой дороги и привлечения частных инвестиций, однако считает необходимым объяснить экономическое обоснование тарифа.

«Дорога городу нужна, и я не против частных инвестиций. Но хочется понимать, как рассчитан тариф и сколько вложило государство. Мое мнение — не больше 350 сомов», — заявил он. Расчеты показывают, что при стоимости поездки 500 сомов и протяженности трассы 16,5 километра каждый километр обойдется автомобилисту примерно в 30,3 сома.

Для сравнения, проезд по объездной дороге Узгена, открытой в декабре 2024 года, стоит 200 сомов для легковых автомобилей. При протяженности 13,5 километра стоимость километра составляет около 14,8 сома.

Таким образом, по расчетной стоимости километра Восточная объездная Бишкека оказывается примерно вдвое дороже Узгенской.

Предложенный Лужанским тариф в 350 сомов соответствовал бы примерно 21,2 сома за километр. При этом прямое сравнение не учитывает различия в стоимости строительства, количестве мостов, развязок и условиях эксплуатации трасс.

Восточная объездная дорога Бишкека строится на условиях государственно-частного партнерства. Частным партнером выступает компания «Тез Жол», государственным — Министерство транспорта и коммуникаций.

Новая четырехполосная магистраль протяженностью 16,5 километра должна соединить южную часть столицы с восточным направлением, обеспечив альтернативный выезд в сторону Иссык-Куля.

Проект предусматривает строительство 26 крупных инженерных сооружений, включая мосты, эстакады и транспортные развязки.

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По информации представителей компании, инженерные сооружения готовы примерно на 80 процентов, земляные работы выполнены наполовину.

Завершить строительство планируют в мае 2027 года.

Ранее руководитель компании «Тез Жол» Русланбек Кайымбаев сообщил журналистам, что средняя стоимость проезда в размере около 500 сомов предусмотрена технико-экономическим обоснованием проекта.

При въезде на платную трассу система будет фиксировать автомобиль, а расчет планируют проводить при выезде. Предусмотрены наличная, безналичная и бесконтактная формы оплаты.

Соглашение о государственно-частном партнерстве заключили на 30 лет. После завершения этого срока дорогу предполагается передать государству.

Расчетный период окупаемости проекта составляет 12 лет.

Опубликованная информация пока не позволяет определить, сколько именно бюджетных средств, земельных ресурсов и других форм государственной поддержки задействовано в реализации проекта.

Также не опубликована подробная структура тарифа, которая позволила бы автомобилистам оценить обоснованность стоимости проезда.

Пока речь о средней расчетной стоимости, предусмотренной технико-экономическим обоснованием. Окончательные тарифы для отдельных категорий транспортных средств требуют уточнения. 

Таким образом, вопрос, который поднимает Дмитрий Лужанский, касается только прозрачности формирования платы за ее использование.

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