Кабинет министров одобрил трансформацию 0,4 гектара орошаемых сельскохозяйственных земель в Ленинском районе Бишкека для строительства многоэтажного жилого дома с коммерческими помещениями. Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Земельный участок, расположенный в контуре № 105, находится в частной собственности гражданина Бориса Савельева. Его переводят из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов.

Мэрии Бишкека поручено обеспечить целевое использование участка, разработку и утверждение градостроительной документации с соблюдением строительных норм и правил.

Землепользователь должен возместить потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, а также упущенную выгоду. Кроме того, предусмотрено восстановление равноценной площади сельхозугодий путем вовлечения в сельскохозяйственный оборот малопродуктивных земель.

При строительстве необходимо соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования, а также установленные охранные расстояния от воздушных линий электропередачи.

В случае неиспользования участка или его использования не по целевому назначению мэрия должна принять меры по возвращению земли в первоначальное состояние.

Постановление вступает в силу через 10 дней.