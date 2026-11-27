Перед началом зимы и приходом устойчивых холодов «Газпром Кыргызстан» рекомендует абонентам уточнить состояние своего лицевого счета и рассчитаться с долгами за газ.

Своевременная оплата — это не просто соблюдение условий договора, но и уверенность в том, что в доме будет тепло на протяжении всей зимы.

В компании обращают внимание: если подача газа была приостановлена, на ее восстановление после погашения долга уходит до трех рабочих дней. По требованиям безопасности подключать абонентов имеют право только сотрудники газовой службы.

В холода количество заявок традиционно растет, из-за чего время ожидания специалиста может увеличиться.

Проверить наличие задолженности можно любым удобным способом:

в мобильном приложении «Мой газ»;

в «личном кабинете» на сайте gazprom.kg;

в бумажной или электронной квитанции;

позвонив по короткому номеру 4444;

в сервисе «Мой дом».

Оплатить счет можно онлайн — через мобильные сервисы «Мой газ», «Мой дом», а также в банковских приложениях (MBank, BAKAI и другие). Для тех, кому удобнее заплатить вживую, открыты центры обслуживания клиентов.