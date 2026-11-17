Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги вторника, 17 ноября.

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Временный запрет на ввоз сахара введен в Кыргызстане.

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За 10 месяцев 2026 года в КР зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий с участием домашнего скота. В результате пять человек погибли, еще 60 получили различные травмы.

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За десять месяцев цены в Кыргызстане выросли по сравнению с декабрем 2025-го на 8,8 процента. В годовом выражении инфляция достигла 11,1 процента.

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Исхак Масалиев собрал минимально допустимое количество подписей избирателей для регистрации кандидатом на предстоящих президентских выборах.

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В Баткенской области милиция проверила заявление в отношении депутата Жогорку Кенеша Ырысбека Атажанова, которого местный житель обвинил в угрозах.

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В рамках празднования 85-летия кыргызского кино, на Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева 17 ноября 2026 года полнометражный исторический художественный фильм «Ажар» запущен в производство.

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На конец сентября 2026 года общие активы коммерческих банков Кыргызстана составили 1 триллион 425 миллиардов сомов, снизившись по сравнению с августом на 5,3 процента.

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Посетителей парка «Ала-Арча» будут обеспечивать GPS-трекерами.

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Из Крыма в Бишкек за мечтой: путь девушки, объединившей ИИ, физику и геологию

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Глава МЧС рассказал подробности поисков погибшего подростка в «Ала-Арче»

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В Кыргызстане охота разрешена до 13 декабря

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Граждане Кыргызстана, уезжающие на заработки в Турцию, нередко сталкиваются с низкой зарплатой, задержками выплат и сложными условиями труда.

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В Кыргызстане водителей и пассажиров могут начать штрафовать на 10 тысяч сомов за агрессивные разборки на дорогах. Если водитель повторно совершит такое нарушение в течение года, его могут лишить права управления автомобилем на шесть месяцев.

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В Бишкеке сохраняется нехватка общественного транспорта. В часы пик пассажиры не помещаются в автобусы, поэтому городу необходимо дополнительно закупить транспорт.

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Комитет Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции принял в первом чтении законопроект, запрещающий прокат электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности лицам младше 18 лет.

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Окончательное решение о дальнейшей судьбе территории СИЗО-1 в Бишкеке пока не принято. Сейчас разрабатывается план ее застройки, который после завершения представят на общественное обсуждение.

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