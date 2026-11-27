Новая компания Epochal научит искусственный интеллект предсказывать будущее. Ее создают сооснователи компании xAI и бывшие коллеги Илона Маска — Гуодун Чжан, Цзыхан Дай и Мануэль Кройсс, сообщается на сайте организации.

По данным агентства Bloomberg, Гуодун Чжан вложил в стартап 100 миллионов долларов собственных средств.

Первый продукт компании — Epochal Time Portal. Это архив интернета, замороженный на выбранную дату: более триллиона веб-страниц за 30 лет, проиндексированных с точностью до минуты. ИИ-агент может искать и читать только то, что было опубликовано до этого момента, — все, что появилось позже, для него не существует.

«Смоделировать прошлое и научить ИИ предсказывать будущее» — так компания описывает задачу сервиса.

Отмечается, что современные модели ИИ прочитали почти весь интернет и заранее знают, чем закончилась каждая история, поэтому проверить их дар предвидения невозможно. Time Portal ставит агента в прошлое без подсказок: он делает прогноз, а затем его сверяют с тем, что реально произошло. Разработчики называют это «точкой во времени» — поиском, загрузкой страниц и песочницей, где часы и сеть видят только тот день.

Есть и техническая тонкость: модели умеют распознавать, что их проверяют на исторических данных, поэтому Epochal синхронизирует песочницы с периодом обучения конкретной модели. Систему собрали за 90 дней.

Бесплатный доступ к Time Portal уже открыт в ограниченном виде, для компаний предусмотрен платный корпоративный тариф.