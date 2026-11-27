«Мы вступаем в новую эпоху, которую я называю Новым Ренессансом — Общечеловеческим Возрождением. Цифровая революция и искусственный интеллект открыли практически каждому человеку возможность проявить свою индивидуальность, заявить о собственном «Я», реализовать творческий и интеллектуальный потенциал.

Однако вместе с новыми возможностями наружу выходят и менее привлекательные стороны человеческой природы: тщеславие, эгоизм, зависть, агрессия и стремление к самоутверждению. Главный вызов нового времени — научиться управлять собственными эмоциями и амбициями, перейти от импульсивной реакции к самостоятельному мышлению, анализу и осознанному принятию решений.

Особенно непростой этот путь предстоит обществам с сильными родоплеменными и коллективными традициями. И прежде всего — нам, кыргызам, братьям-кочевникам. Исторически наша общественная психология формировалась под влиянием родственных связей, коллективного мнения и традиционной иерархии. Эти особенности и сегодня нередко оказываются сильнее профессионализма, рационального анализа и самостоятельного суждения.

Я убежден, что Кыргызстану предстоит пройти двойное Возрождение: национальное — от родоплеменной замкнутости к зрелому общенациональному самосознанию; и личностное — от преобладания эмоционально-инстинктивного начала, которое я называю «Витальным умом», к интеллектуальному, рациональному и рефлексивному мышлению.

Опорой этой трансформации должны стать три фундаментальных направления: ЗАКОН, ДУХОВНОСТЬ И ВЕРА, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ. Важную роль в этом процессе должна играть и духовная практика — в том числе исламский намаз, воспитывающий в человеке дисциплину, смирение, ответственность и постоянное обращение к нравственным ценностям.

Я не призываю копировать чужие модели развития. У кыргызского народа есть собственная история, культура и духовное наследие. Наша задача — сохранить лучшие качества национальной традиции, преодолеть то, что сдерживает развитие, и создать условия для раскрытия человеческого потенциала.

Кто знает, возможно, среди наших братьев-кыргызов появятся художники масштаба Леонардо да Винчи и Микеланджело, ученые масштаба Николая Коперника и Галилео Галилея — люди, способные изменить представление человечества о мире, науке, искусстве и самом человеке.

Главный вопрос Нового Ренессанса заключается не в том, насколько могущественным станет человек, а в том, насколько мудро он распорядится открывшимися возможностями.

Сумеет ли брат-кочевник стать достойным новой эпохи?»

Женишбек Назаралиев

Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАЕН

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