В Кыргызстане будут временно изымать деньги со спецсчетов бюджетных учреждений
Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок временного изъятия на возвратной основе средств, накопленных на специальных счетах бюджетных учреждений. Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.
Документ принят в соответствии с частью 7 статьи 108 Бюджетного кодекса КР.
Согласно постановлению, накопленные бюджетными учреждениями на специальных счетах денежные средства могут временно изыматься с условием их последующего возврата.
Контроль за исполнением постановления возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации главы государства.
Документ вступает в силу через семь дней.