До конца ноября остается всего несколько дней — самое время получить больше бонусов к предновогодним покупкам. Оплачивайте через приложение «Мой O!» в супермаркетах Globus, SPAR, «Народный» и получайте в декабре до 7 процентов кешбэка.

Как это работает:

4 процента кешбэка — при оплате по QR через «Мой O!» и 5 процентов с подпиской O!Prime с первой покупки от 100 сомов.

7 процентов кешбэка в декабре — при покупках на сумму от 15 тысяч сомов до конца ноября и подключении O!Prime.

Все в одном приложении: откройте карту «Бирге+» в «Мой O!» и покажите ее QR-код на кассе. Затем оплатите покупку по QR-коду через «Мой O!». Кешбэк по карте «Бирге+» поступит на ее счет, а за оплату через «Мой O!» — на «O!Бонус».

Акция доступна абонентам всех операторов Кыргызстана, а подписка O!Prime дополнительно дает абонентам О! 10 ГБ интернета и повышенный кешбэк у других партнеров.

Подключайте «Бирге+» и O!Prime в приложении «Мой O!» прямо сейчас и получайте повышенный кешбэк в декабре.

Акция действует до 31.12.2026. Кешбэк 7 процентов — при 4-м уровне «Арбузная карта», подписке O!Prime и оплате по QR от 100 сомов в «Мой О!». В сети «Достор» — до 3 процентов на «O!Бонус», бонусы «Бирге+» не начисляются. Оплата по QR, O!Prime, «Мой О!» — ОсОО «Грин Телеком Сервис», лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017. Подробнее: dengi.kg. «Арбузная карта», «Бирге+» — ОсОО «Умай Групп». umai-retail.kg