Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги вторника, 24 ноября.

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В «Ынтымак Ордо» рассказали, как местные чиновники приписывают то, чего нет.

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Мэр Баткена Сейтек Кулубаев покинул должность. Он проработал на этом посту чуть больше года.

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В Кыргызстане Министерство внутренних дел инициирует изменения в законодательство, направленные на усиление ответственности за семейное насилие и преступления против несовершеннолетних.

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В Кыргызстане предлагают утвердить порядок выдачи разрешений на использование воды из поверхностных водных источников.

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Мэр Бишкека планирует преобразить столицу к 2028 году.

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Из Сибири с любовью: как российские учителя работают в школах Бишкека.

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Сколько зарабатывает глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов?

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В конце прошлой недели в квартале в центре города, ограниченном проспектом Чуй, улицами Киевской и Тыныстанова и бульваром Эркиндик опечатали помещения: закусочные, магазины и другие объекты.

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В Кыргызстане предлагают закрепить выдачу сертификатов о владении государственным языком в электронном формате через мобильное приложение «Тундук».

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В Кыргызстане сняли первый отечественный сериал о футболе «Топ Юнайтед».

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Депутатам в закрытом режиме представляют информацию об АИС «Күндөлүк».

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В Бишкеке с начала 2026 года вырубили 2 тысячи 163 дерева.

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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана объявила тендер на приобретение сувениров. По данным портала госзакупок, на это планируют потратить 540 тысяч сомов.

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Более 70 руководителей больниц наказаны за нарушения в заявках на закуп лекарств.

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