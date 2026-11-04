Штраф за никаб хотят снизить вдвое. Для иностранцев предложили послабления

В Кыргызстане предлагают снизить штраф за полное сокрытие лица в общественных местах с 20 тысяч до 10 тысяч сомов. При этом для иностранных граждан хотят ввести предупреждение вместо штрафа за первое нарушение. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение Жогорку Кенеша.

Поправки предлагается внести в статью 127-1 Кодекса о правонарушениях, которая предусматривает ответственность за полное сокрытие лица в государственных учреждениях и общественных местах.

Сейчас за нарушение установлен штраф в размере 200 расчетных показателей, или 20 тысяч сомов. Авторы законопроекта предлагают сократить его до 100 расчетных показателей — 10 тысяч сомов.

Одно из главных нововведений касается иностранных граждан. Согласно проекту, за первое нарушение запрета на полное сокрытие лица им будут выносить предупреждение.

Если нарушение повторится в течение года после предупреждения, последует штраф в размере 10 тысяч сомов.

При этом иностранные граждане по-прежнему будут обязаны временно открывать лицо для установления личности в предусмотренных законом случаях.

Разработчики объясняют инициативу тем, что Кыргызстан посещают туристы из стран, где закрывающая лицо одежда является частью религиозных и культурных традиций.

«Недостаточная осведомленность отдельных посетителей о действующих ограничениях может приводить к нарушениям, а применение штрафа в размере 200 расчетных показателей — формировать отрицательное впечатление о поездке», — говорится в справке-обосновании.

Авторы считают, что предупреждение позволит разъяснить иностранцам требования кыргызстанского законодательства, не создавая чрезмерной финансовой нагрузки.

Законопроект также затрагивает использование медицинских масок.

Предупреждение вместо штрафа предлагается предусмотреть для лиц, использующих медицинские маски промышленного изготовления, которые признаны медицинскими изделиями и допущены к обращению в Кыргызстане, если в их действиях установлен состав правонарушения.

При повторном нарушении в течение года после предупреждения предусмотрен штраф в размере 10 тысяч сомов.

При этом в справке-обосновании подчеркивается, что обычное ношение медицинской маски, закрывающей рот и нос, само по себе не является правонарушением.

Если маска используется по медицинским показаниям, ответственность не наступает.

Разработчики признают, что действующее взыскание в размере 20 тысяч сомов создает значительную финансовую нагрузку, особенно для граждан с невысокими доходами.

По их мнению, штраф может чрезмерно затрагивать средства, необходимые для удовлетворения основных потребностей семьи.

В документе также приводится пример Оша, где в апреле 2025 года сотрудники милиции выявили около 300 человек, полностью скрывавших лицо. Тогда с ними провели разъяснительную работу, выдали информационные буклеты и сделали предупреждения.

Авторы инициативы считают, что профилактические меры могут быть эффективнее немедленного применения крупных штрафов.

При этом сам запрет на полное сокрытие лица в государственных учреждениях и общественных местах отменять не предлагают.

Исключения, предусмотренные для медицинских показаний, трудовой и служебной деятельности, спортивных, культурных и других мероприятий, сохраняются.