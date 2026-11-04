USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Штраф за никаб хотят снизить вдвое. Для иностранцев предложили послабления

09:37, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают снизить штраф за полное сокрытие лица в общественных местах с 20 тысяч до 10 тысяч сомов. При этом для иностранных граждан хотят ввести предупреждение вместо штрафа за первое нарушение. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение Жогорку Кенеша.

Поправки предлагается внести в статью 127-1 Кодекса о правонарушениях, которая предусматривает ответственность за полное сокрытие лица в государственных учреждениях и общественных местах.

Сейчас за нарушение установлен штраф в размере 200 расчетных показателей, или 20 тысяч сомов. Авторы законопроекта предлагают сократить его до 100 расчетных показателей — 10 тысяч сомов.

Одно из главных нововведений касается иностранных граждан. Согласно проекту, за первое нарушение запрета на полное сокрытие лица им будут выносить предупреждение.

Если нарушение повторится в течение года после предупреждения, последует штраф в размере 10 тысяч сомов.

При этом иностранные граждане по-прежнему будут обязаны временно открывать лицо для установления личности в предусмотренных законом случаях.

Разработчики объясняют инициативу тем, что Кыргызстан посещают туристы из стран, где закрывающая лицо одежда является частью религиозных и культурных традиций.

«Недостаточная осведомленность отдельных посетителей о действующих ограничениях может приводить к нарушениям, а применение штрафа в размере 200 расчетных показателей — формировать отрицательное впечатление о поездке», — говорится в справке-обосновании.

Авторы считают, что предупреждение позволит разъяснить иностранцам требования кыргызстанского законодательства, не создавая чрезмерной финансовой нагрузки.

Законопроект также затрагивает использование медицинских масок.

Предупреждение вместо штрафа предлагается предусмотреть для лиц, использующих медицинские маски промышленного изготовления, которые признаны медицинскими изделиями и допущены к обращению в Кыргызстане, если в их действиях установлен состав правонарушения.

При повторном нарушении в течение года после предупреждения предусмотрен штраф в размере 10 тысяч сомов.

При этом в справке-обосновании подчеркивается, что обычное ношение медицинской маски, закрывающей рот и нос, само по себе не является правонарушением.

Если маска используется по медицинским показаниям, ответственность не наступает.

Разработчики признают, что действующее взыскание в размере 20 тысяч сомов создает значительную финансовую нагрузку, особенно для граждан с невысокими доходами.

По их мнению, штраф может чрезмерно затрагивать средства, необходимые для удовлетворения основных потребностей семьи.

В документе также приводится пример Оша, где в апреле 2025 года сотрудники милиции выявили около 300 человек, полностью скрывавших лицо. Тогда с ними провели разъяснительную работу, выдали информационные буклеты и сделали предупреждения.

Авторы инициативы считают, что профилактические меры могут быть эффективнее немедленного применения крупных штрафов.

При этом сам запрет на полное сокрытие лица в государственных учреждениях и общественных местах отменять не предлагают.

Исключения, предусмотренные для медицинских показаний, трудовой и служебной деятельности, спортивных, культурных и других мероприятий, сохраняются.

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Происшествия

Отравление казахстанских футболистов в Ташкенте: часть из них вернулась домой

 

В Чуйской области разыскивают двух мужчин. Один пропал почти год назад

 

В Бишкеке женщина выдавала себя за полковника прокуратуры и выманила $21 тысячу

 

Сразу несколько землетрясений произошло сегодня в Кыргызстане

 

Испанский футболист умер после столкновения с вратарем

 

Родственник Ташиева заказал скульптуру за 5,5 миллиона сомов и не заплатил

 

Общество

В Кыргызстане водоохранную зону для туробъектов сократят втрое. Что известно

 

Иностранцы за рулем бишкекских автобусов: как вы к этому относитесь? Опрос

 

Бесплатный проезд в автобусах Бишкека военным пенсионерам обсудили в горкенеше

 

«Где снег?» В Чолпон-Ате объяснили, зачем строят новый горнолыжный курорт

 

Минстрой запретил продажи и рекламу квартир на стадии котлована

 

Mogging стало словом года по версии словаря Collins

 

Атака на Иран

Мировые запасы дизеля упали до рекордно низких значений за последние 35 лет

 

Иран объявил разведку МI-6 враждебной, а ВМС и ВВС Британии — террористами

 

ОПЕК+ сохранила квоты на добычу нефти в декабре на уровне сентября

 

Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины

 

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Власть

В мире наблюдается беспрецедентный скачок военных расходов — глава ОДКБ

 

«Кыргызстан впечатляет». Представитель ООН рассказал об успехах страны

 

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 

Штраф за никаб хотят снизить вдвое. Для иностранцев предложили послабления

 

Зачем? Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме

 

«Не приплетайте Ташиева». Сторонник экс-главы ГКНБ ответил на обвинения

 

Ситуация вокруг Украины

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 

Зачем? Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме

 

После атаки беспилотников в Ярославле загорелся один из крупнейших НПЗ России

 

Возобновление транзита российского газа в ЕС через Украину невозможно – Кремль

 

Переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября

 

США предлагают восстановить транзит российского газа через Украину

 

Общество

В Кыргызстане водоохранную зону для туробъектов сократят втрое. Что известно

 

В Кыргызстане предложили развивать дома мам вместо детских интернатов

 

УЗИ-аппараты с искусственным интеллектом установят в Центре онкологии

 

Иностранцы за рулем бишкекских автобусов: как вы к этому относитесь? Опрос

 

Бесплатный проезд в автобусах Бишкека военным пенсионерам обсудили в горкенеше

 

«Где снег?» В Чолпон-Ате объяснили, зачем строят новый горнолыжный курорт

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18