Из-за приближения зимы раскопки предполагаемого места погребения (Ала-Арчинское кладбище. — Прим. 24.kg) Абдыкадыра Орозбекова начнутся в апреле 2027 года. Об этом 24.kg рассказал Кыяс Молдокасымов, историк, член межведомственной комиссии по установлению места захоронения Героя Кыргызской Республики.

Основываясь на рассказах старожилов

«Много лет назад была версия, что его захоронили около еврейского кладбища. Были репрессированные евреи, а среди них те, кто постоянно следил за тем, кого хоронят. На основе их рассказов и ходили разговоры о похороненных там репрессированных», — сказал Кыяс Молдокасымов.

По словам ученого, они также пришли к выводу о месте захоронения на основе рассказов людей, которые жили рядом с кладбищем, его сторожей, родственников Абдыкадыра Орозбекова, женщины по имени Ажар.

«В свое время Ажар эже беседовала с уйгурами (сторожами кладбища), которые ей и рассказали, что многих репрессированных похоронили именно на нем», — говорит Кыяс Молдокасымов.

Кроме того, примерно 30 лет назад появилось интервью жены Касыма Тыныстанова. Она на основе разговора со сторожем Ала-Арчинского кладбища тоже заявила, что Абдыкадыра Орозбекова захоронили именно там.

Еще одно предположение, почему останки Орозбекова лежат именно на Ала-Арчинском кладбище, — характер участка.

«Есть захоронения, которые отличаются от других: видно, что рыли большие ямы и вместо бугорков там углубления», — отмечает историк.

Как организуют поиски останков

Что касается технической части работы, то к раскопкам привлекут представителей Минздрава, Санэпидстанции, МЧС, МВД, ГКНБ, мэрии Бишкека. Их проведут согласно закону, который регулирует подобный вопрос.

Так, МЧС установит большую палатку над участком раскопок. Это, по словам Кыяса Молдокасымова, позволит уберечь от солнечных лучей найденные вещи, такие как бумага, куски ткани. Учтен опыт раскопок места массового захоронения в «Ата-Бейите». Тогда найденные остатки писем, кусков одежды испортило солнечным светом.

Сейчас планируют установить навес над участком, чтобы место будущих раскопок до весны оставалось сухим.

Касательно анализа ДНК костей (которые, возможно, обнаружат), то, рассказал ученый, в ГКНБ есть необходимая лаборатория. Это позволит отказаться от их отправки за рубеж для исследований.

Кыяс Молдокасымов заметил, что родственники Абдыкадыра Орозбекова и раньше обращались с просьбой найти останки их деда. Но поиски с привличением множества ведомств и создание специальной комиссии — это впервые.

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На сегодня из пяти отцов-основателей современной кыргызской государственности найдены останки только двоих — Жусупа Абдрахманова и Иманалы Айдарбекова.

Напомним, Министерство культуры создало межведомственную комиссию для выездного исследования и установления предположительного места захоронения Героя КР Абдыкадыра Орозбекова. Ее возглавил заместитель главы ведомства Аскаралы Мадаминов. В комиссию вошли 13 человек из министерств, ведомств, научных учреждений и вузов.