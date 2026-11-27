В следующем году стоимость паломничества хадж установлена в размере 5 тысяч 800 долларов. Об этом сообщает ДУМК.

По его данным, ранее вакфовые учреждения в Мекке бесплатно предоставляли гостиницы для паломников из Кыргызстана.

Однако в 2027 году воспользоваться этими гостиницами не удалось. Причина в том, что они расположены в разных частях Мекки. В частности, 14 зданий находились в четырех-пяти разных районах. В каждом здании размещались от 200 до 500 человек.

В таких условиях довольно сложно обеспечить одинаковое обслуживание всех паломников, оказывать им необходимую помощь, организовывать работу и координировать все процессы. Кроме того, условия в этих гостиницах не полностью соответствовали необходимым требованиям. Возникали трудности и при оформлении некоторых документов.

Поэтому в следующем году принято решение размещать паломников в платных гостиницах. Преимущество такого подхода заключается в том, что все паломники будут проживать в одном районе, неподалеку друг от друга. Это также будет удобнее для самих паломников, поскольку упростит организацию обслуживания, оказание помощи и решение различных организационных вопросов.

Таким образом, одной из основных причин повышения стоимости хаджа в 2027 году стал переход от бесплатных гостиниц к платному размещению.