Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги субботы, 28 ноября.

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Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение о реконструкции в Карагачевой роще Бишкека. Парк заложен в 1881 году по инициативе ученого-лесовода Алексея Фетисова. Название получено благодаря большому количеству карагачей (вид вязов), высаженных на территории.

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Институт омбудсмена и правозащитники по итогам исследования о ранних браках в Кыргызстане предложили отменить исключение, позволяющее вступать в брак с 17 лет при наличии уважительных причин.

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Кабинет министров расширил полномочия Министерства строительства, разрешив ведомству самостоятельно устанавливать условия оплаты труда работников подразделений, их территориальных управлений, филиалов и представительств.

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Претендент на пост президента, бывший депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев заявил, что призывы чиновников поддержать кандидатов в приложении «Тундук», являются вмешательством исполнительной власти в выборы.

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В Бишкеке 22-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил массовое ДТП. По данным милиции, ранее его лишили водительских прав на один год.

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В Оше построят многофункциональный жилой комплекс «Эне-Сай Сити». На эти цели кабинет министров одобрил трансформацию 17,2 гектара орошаемых пахотных земель.

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На перевале Тоо-Ашуу разрешили движение большегрузных автомобилей после того, как очистили трассу от снега и посыпали ее песчано-соляной смесью. Ограничение ввели накануне из-за сильного снегопада и метели.

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За неделю в Бишкеке подешевели помидоры, перец, сахар и молоко, а подорожали гречка, картофель, огурцы, лук, яблоки и груши. В итоге минимальный набор продуктов подешевел на 103 сома — до 7 тысяч 420 сомов.

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Семнадцатилетнего подростка, который пнул ребенка во время свадебного выступления в селе Сокулук, привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Инцидент произошел 25 ноября.

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В Бишкеке прошел молодежный форум «Жаратман МУУН — 2026», где представили инновационные проекты и стартапы студентов. Также на форуме председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев вручил президентскую стипендию наиболее отличившимся студентам, которые в этом году участвовали в конкурсе.

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Комитет ООН по правам человека принял решение по жалобе Омурбека Текебаева в связи с его уголовным преследованием в 2017 году. Как сообщила адвокат Чинара Джакупбекова, комитет установил нарушение Кыргызской Республикой фундаментальных гарантий справедливого судебного разбирательства и установил обязанность государства предоставить Текебаеву надлежащую компенсацию. Жалоба была подана в 2019 году. В 2021 года политика оправдали. Сейчас он является послом КР в Германии. Сам Омурбек Текебаев не прокомментировал решение комитета ООН.

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ТЮРКСОЙ объявил 2028-й Годом Чингиза Айтматова в тюркском мире. Решение принято на заседании организации в Андижане. А город Талас в 2028 году станет культурной столицей тюркского мира.

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