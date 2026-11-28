За девять месяцев 2026 года импорт мяса и пищевых субпродуктов в Кыргызстан достиг 73,28 миллиона долларов, тогда как экспорт по этим позициям составил всего 2,7 миллиона долларов. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Откуда и сколько мы завозим мяса

Импорта мяса и пищевых субпродуктов в январе — сентябре достиг 60 тысяч 831,6 тонны на 73,28 миллиона долларов. При этом его объем за год уменьшился на 17,5 процента. На это повлиял в том числе запрет на экспорт из республики мяса, который вводили для стабилизации цен.

Больше всего Кыргызстан завозит мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы. Их закупки достигли 58 тысяч 911,1 тонны на 65,7 миллиона долларов. Это меньше на 17,8 процента, чем годом ранее. В сентябре импорт заметно расширился. На этом рынке доминируют Китай (27 тысяч 672,2 тонны), Россия (12 тысяч 384,2 тонны) и Украина (чуть более 8 тысяч тонн).

Импорт свинины достиг 2,4 миллиона долларов (чуть более 1 тысячи тонн). Здесь заметный рост и по стоимости, и по объемам — 143,3 и 174,3 процента. Основные поставщики — Россия и Казахстан.

Ввоз замороженной говядины достиг 2 миллионов долларов (424,2 тонны). За год ее поставки снизились на 47,7 процента. Ее завозили из России, Казахстана и Индии.

Импорт свежей и охлажденной говядины по объемам подскочил по сравнению с прошлым годом в 6,2 раза — 214,5 тонны на 1,2 миллиона долларов. Ее поставляли из Беларуси и Казахстана.

Крупнейшие поставщики мяса в Кыргызстан: Китай — 22,6 миллиона долларов (30,8 процента рынка);

Россия — 19 миллионов долларов (26 процентов);

Украина — 13,3 миллиона долларов (18,1 процента);

Казахстан — 8,8 миллиона долларов (12 процентов);

Беларусь — 4,8 миллиона долларов (6,6 процента).

Куда мы поставляем мясо

Экспорт мяса и пищевых субпродуктов за девять месяцев составил 1 тысячу 872,3 тонны на 2,7 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом по цене он упал на 59 процентов.

Больше всего денег — 2,1 миллиона долларов — принесли поставки мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы. Всего за границу ушло 1 тысяча 595,5 тонны продукции с уменьшением по объему на 10,8 процента. Основные покупатели — Казахстан, Узбекистан и Россия.

По остальным позициям в экспорте заметный минус. Так, экспорт свежей и охлажденной говядины просел сразу на 88,1 процента, а замороженной — на 76 процентов.

Крупнейшие покупатели мяса и субпродуктов: Россия — 855 тысяч долларов (32 процента);

Казахстан — 592,5 тысячи долларов (22,2 процента);

Беларусь — 554,9 тысячи долларов (20,8 процента);

Узбекистан — 510 тысяч долларов (19,1 процента);

Таджикистан — 135,5 тысячи долларов (5,1 процента).

Большой минус мясной торговли

Дырка в торговле мясом и субпродуктами за девять месяцев достигла 70,6 миллиона долларов. За месяц экспорт успел увеличиться еще на 11,2 миллиона долларов.

Несмотря на планомерное расширение географии и объемов экспортных отгрузок отечественного мяса птицы, в республике сохраняется глубокая структурная зависимость от импортных поставок курятины и замороженного мяса.