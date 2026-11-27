Сегодня рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, представленных кандидатами на выборах президента Кыргызской Республики, провела проверку достоверности подписей, собранных в поддержку претендента на должность президента Сыймыка Жапыкеева.

Проверка проводилась в присутствии уполномоченного представителя кандидата Сыймыка Жапыкеева Таалайкуль Айдаралиевой.

Сбор подписей осуществлялся посредством автоматизированной информационной системы. Проверка достоверности сведений и подписей проводилась путем сопоставления данных, содержащихся в указанной системе.

По результатам проверки 31 тысяча 140 подписей признаны действительными. Кандидату выдана справка о результатах проверки подписных листов в поддержку кандидата на должность президента.