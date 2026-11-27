В Кыргызстане лекарства за год подорожали на 8,2 процента. Такие цифры содержатся в статистических материалах.

Указано, что цены на продукцию фармацевтической отрасли с декабря 2025 года по октябрь 2026 года увеличились на 8,2 процента. При этом только за октябрь лекарственные препараты подорожали на 1,5 процента.

Также подорожали амбулаторные медицинские услуги — на 11,3 процента.

А объем отечественного производства лекарственных средств за десять месяцев увеличился на 15,4 процента.