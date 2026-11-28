Кабинет министров Кыргызстана утвердил новую инструкцию о порядке взаимодействия Государственной пограничной службы с министерствами, ведомствами, аппаратами полномочных представителей президента в областях и местными государственными администрациями. Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ принят в целях обеспечения пограничной безопасности, надежной охраны государственной границы и координации действий государственных органов.

Руководителям министерств, ведомств и полномочным представителям президента в областях поручено организовать взаимодействие с Государственной пограничной службой на постоянной основе.

Одновременно признано утратившим силу постановление правительства от 11 ноября 2013 года № 601, ранее регулировавшее взаимодействие государственных органов и органов местного самоуправления в сфере охраны и защиты госграницы.