В районах столицы продолжают функционировать угольные базы, где горожане могут запастись твердым топливом на предстоящую зиму.

По данным мэрии Бишкека, в Свердловском районе работают девять угольных баз. Там находится 7 тысяч 411 тонн твердого топлива. В продаже представлен уголь «Кара-Кече» — 7 тысяч сомов за тонну и «Шабыркуль» стоимостью 7,8 тысячи за тонну.

В Ленинском районе работает 13 угольных баз. Общий запас угля составляет около 8 тысяч 775 тонн. Стоимость тонны угля «Кара-Кече» и «Мин-Куш» — 7 тысяч сомов, «Шабыркуль» — 7,8 тысячи.

В Октябрьском районе работает шесть угольных баз, фактический объем заготовленного угля составляет 3 тысячи 258 тонн. Стоимость тонны твердого топлива «Кара-Кече» — 7 тысяч сомов.

В Первомайском районе 15 стационарных угольных баз, где представлен уголь «Кара-Кече», «Шаргунь», «Мин-Куш», «Шарбон». Общий остаток составляет 1 тысячу 707 тонн.