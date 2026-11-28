В Нарынской области в автомобиле обнаружили почти пять килограммов растительного вещества, предположительно наркотического.

По данным регионального УВД, машину K5 остановили 18 ноября на 207-м километре трассы Балыкчы — Казарман, в селе Сары-Булун Джумгальского района. В салоне автомобиля и багажном боксе на крыше нашли вещество желтого цвета общим весом 4 килограмма 700 граммов, упакованное в черный мешок.

Медицинское освидетельствование, как сообщили в милиции, показало, что водитель М. А. и пассажир Н. А. употребляли наркотики. 19 ноября по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 283 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР.

Кроме того, во время обысков в доме С. Б. обнаружили еще 93 грамма вещества, а в доме Н. А. — огнестрельное оружие ТОЗ-8. Назначены химическая и баллистическая экспертизы.

По информации областного УВД, С. Б., 1975 года рождения, задержали 21 ноября. По решению суда его заключили под стражу на два месяца и поместили в следственный изолятор № 24 в Нарыне. Причастность водителя и пассажира к преступлению устанавливается.