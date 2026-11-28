Комитетом ООН по правам человека принял решение по жалобе Омурбека Текебаева в связи с его уголовным преследованием в 2017 году. Об этом сообщила адвокат Чинара Джакупбекова.

По ее словам, комитет установил нарушение Кыргызской Республикой двух фундаментальных гарантий справедливого судебного разбирательства:

права на достаточное время и возможности для подготовки защиты;

права на юридическую помощь адвоката по собственному выбору.

Также комитет установил обязанность государства предоставить Текебаеву надлежащую компенсацию и принять меры для предотвращения подобных нарушений в будущем.

«Те, кто непосредственно участвовал в судебном процессе над Омурбеком Текебаевым и Дуйшенкулом Чотоновым, хорошо помнят, в каких условиях он проходил. Судебные заседания начинались рано утром и продолжались до десяти часов вечера, а иногда и позже. Адвокаты практически не имели времени для изучения материалов дела, анализа показаний свидетелей и подготовки к следующим заседаниям. Наши неоднократные ходатайства об отложении заседаний отклонялись», — напомнила адвокат.

Чинара Джакупбекова также выразила мнение, что арест Текебаева и уголовное дело против него были напрямую связаны с выборами президента в 2017 году, в которых политик намеревался участвовать, однако ЦИК отказала ему в регистрации.

«Хотя Комитет ООН не рассматривал по существу вопрос о политической мотивации уголовного преследования, установленные им нарушения подтверждают важнейшую часть наших утверждений, сделанных еще в 2017 году», — добавила адвокат.

Она отметила, что государству предстоит исполнить решение Комитета ООН, предоставить надлежащую компенсацию и принять меры, исключающие повторение подобных нарушений.

Сам Омурбек Текебаев, который занимает должность посла КР в Германии, пока не прокомментировал решение Комитета ООН. Неизвестно, будет ли он требовать компенсации от государства.

Обращение в Комитет ООН по защите прав человека адвокаты Омурбека Текебаева подали в 2019 году.

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Напомним, Омурбека Текебаева, на тот момент лидера партии «Ата Мекен» и депутата Жогорку Кенеша, задержали в аэропорту «Манас» ночью 26 февраля 2017 года. Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление российского бизнесмена Леонида Маевского о том, что якобы в 2010 году он передал 1 миллион долларов Омурбеку Текебаеву для положительного решения вопроса с продажей сотового оператора MegaCom. Вместе с Текебаевым по этому делу проходил и бывший министр чрезвычайных ситуаций Дуйшенкул Чотонов, который якобы выступал посредником в сделке.

В августе 2017 года обвиняемые были приговорены к восьми годам лишения свободы. Их признали виновным по статье «Коррупция» УК КР.

Через два года Верховный суд удовлетворил заявление адвокатов Омурбека Текебаева и направил уголовное дело на пересмотр в Первомайский районный суд Бишкека по вновь открывшимся обстоятельствам. Тогда же Текебаева и Чотонова отпустили под домашний арест, а в апреле 2021 года райсуд вынес оправдательный приговор.